Labioplasti nedir? Labioplasti ameliyatı hangi durumlarda, nasıl yapılır?

LABİOPLASTİ NEDİR?



Labioplasti basit olarak vajinanın büyük dudakları olarak da bilinen labia majorun (dış dudak) veya dış dudakların hemen altında yer alan ve labia minorun (iç dudak) cerrahi girişim ile tamir edilmesidir.

Labium minorlar yani iç dudaklar yağ ve kıl hücresi içermeyen, labium majorun altında yer aldığı için dışarıdan görülmeyen, kan damarları ve sinir uçlarından zengin, sürekli nemli yapılardır. İç dudaklar iki adettir ve katlanarak klitoris üzerinde pli şeklinde birleşirler. Anatomik olarak dış dudaklar iç dudakların üzerini örterler, yani iç dudaklar dış dudakların altında yer aldıkları için dış bakıda fark edilmezler.



Labioplasti denildiğinde çoğunlukla kastedilen dış dudaklardan ziyade iç dudaklarla ilgili kusurların giderilmesidir. Labia minoranın çeşitli sebeplere bağlı olarak normalden büyük olması veya sarkması en sık rastlanılan genital estetik sorunlarındandır. Labioplasti sırasında aşırı büyümüş veya sarkmış iç dudaklardaki fazla doku uzman hekim tarafından uzaklaştırılarak labiumlar yeniden şekillendirilir.



LABİOPLASTİ NEDEN UYGULANIR?



İç dudakların hipertrofisi (aşırı derecede büyümesi) tedaviye rağmen tekrarlayan vajinal ve üriner enfeksiyonlara, iritasyona ve ağrılı cinsel ilişkiye (disparoniye) ve hareketlerde kısıtlamaya sebep olduğu durumlarda labioplasti tıbbi bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir.



Yapısal olarak normal büyüklükte olan iç dudaklar çoklu doğumlar, vajinal doğum sırasındaki travmalar, menapoza bağlı hormonal değişimler, hızlı kilo alıp verme ve başka sebepler nedeniyle sarkar ve dış dudaklar iç dudakları tamamen kapatamaz hale gelir.

Hiç doğum yapmamış ve doğuştan labia minoru normal boyutlarda olan kadınlarda da yaşın ilerlemesiyle birlikte deri altı yağ dokusunda azalmaya bağlı olarak sarkmalar görülebilir. Bazı kadınlarda ise vajinanın iç dudaklarından biri veya her ikisi birden yapısal olarak (genetik özellik) normalden büyük olup asimetrik bir görünüm teşkil eder.



Her ne sebeple olursa olsun sarkmalar, kabul edilebilir ölçüleri geçtiğinde estetik açıdan hoş olmayan görüntü oluşturarak kişinin kendini kötü hissetmesine ve özgüven kaybına sebep olabilir. Tıbbi bir gereklilik söz konusu olmasa bile bu durum kişinin yaşamını çeşitli şekillerde olumsuz etkileyebilir. Örneğin iç dudaklardaki sarkma ileri seviyeye geldiğinde mayo, bikini veya dar kıyafetler giymeye engel olabilir.

Özellikle fiziksel görünümün öne çıktığı spor dalları ve sahne sanatlarıyla iligli meslek gruplarından kadınların iş yaşamını etkileyebilir, tüm kadınların cinsel yaşamını etkileyerek özgüven kaybına ve yaşam kalitesinde azalmaya sebep olabilir.



LABİOPLASTİ KİMLERE UYGULANABİLİR?



Vajina iç dudaklarındaki sarkma kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek seviyeye gelmiş ise veya labioplastinin tıbbi bir gereklilik haline geldiği durumlarda uygulanabilir. Hekimin uygun görmesi durumunda cerrahi girişime engel başka bir hastalığı bulunmayan her yaştaki erişkin kadına uygulanabilir.

Doğum sonrası şekillenmiş sarkmalar için uygulanabileceği gibi hiç doğum yapmamış kadınlar da özgüvenlerini tekrar kazanmak için muayene olarak labioplasti adayı olabilirler.



LABİOPLASTİ NASIL VE NEREDE YAPILIR?



Labioplasti sadece uzman hekim tarafından ve hastane ortamında yapılması gereken, sterilitenin önem taşıdığı bir işlemdir. Öncelikle labioplasti için uygun aday olup olmadığınızı uzman hekiminiz tarafından değerlendirilir. Uygun bulunmanız halinde hekiminiz işlemin detayları ve işlem sonrası yapılması gerekenler hakkında sizi bilgilendirir. Genellikle lokal anestezi altında uygulanan işlem için hekiminiz bazen genel anesteziyi de uygun görebilir. Ameliyat süresi hastadan hastaya değişmekle birlikte ortalama 30-60 dakikadır. İşlem sırasında anestezi uygulandığı için ağrı hissedilmez.



LABİOPLASTİDEN SONRA İYİLEŞME SÜRESİ NE KADARDIR?



Labioplasti işleminden sonra çoğu zaman işlem sonrası hastanede yatış gerekmemektedir. Operasyon sonrası yaklaşık 6 saat gözlem sonrası taburculuk uygun olmaktadır. Daha sonrası için 2-3 günlük istirahat yeterlidir. Egzersiz ve cinsel ilişki için 4-6 hafta beklemek gerekmektedir.