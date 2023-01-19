Limonlu suyun faydaları nelerdir, nelere iyi gelir?

Gün içinde limonlu su tüketimi bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Özellikle sabah limonlu su içmek toksinlerin vücutta birikmesini engelleyerek antioksidan etki gösterir.

Taze limon kullanılarak elde edilen limonlu su tarçın, bal, zencefil, zerdeçal, nane gibi maddelerle zenginleştirilebilir. Limonlu suyun lezzetli ve sağlıklı olmasına katkı sağlayan bu maddelerle ılık limonlu su hazırlanabilir.

LİMON SUYUNUN BESİN DEĞERİ NEDİR?



50 gram kadar bir limondan çıkan suyun kalori değeri 12 kcal kadardır. 0,2 gram lif içeren limon suyu 1,13 gram meyve şekeri içerir. Protein miktarı 0,18 gram olan limon suyu 58 mg potasyum içerir.



LİMONLU SU İÇMENİN FAYDALARI

Cilt hücrelerini yenilemede destekçidir.

Ağız içinde meydana gelen bakterileri temizler.



Lmonlu su tüketimi karaciğer fonksiyonlarını düzenler.

Limon suyu metabolizmayı geçici olarak hızlandırarak kalori yakmaya yardımcı olur. Bu yöntem kilo vermenizi destekleyebilir. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye ek olarak tüketilebilir. Metabolizmayı kalıcı olarak hızlandırmanın tek yolu vücut kas kütlenizi artırmaktadır.

Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.

Tırnakların kırılmasını engeller.

Metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur.

Tansiyonu düşürmeyi sağlar.

Göz sağlığını korur.

Saçların güçlenmesini sağlar.

Böbrek taşının düşmesine yardım eder.

Kabızlığı iyileştirir.

Yağ depolanmasını önler.

Kalp hastalıklarını engeller.

Solunum yolu hastalıklarını iyileştirir.

LİMONLU SU İÇMENİN ZARARLARI

Diş minesi zarar görür.



Fazla ve dikkatsiz tüketim sonucu midede yanma ve reflü başlangıcı ortaya çıkar.



Fazla tüketimde vücuttaki demir emilimine sebep olur.