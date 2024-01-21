Lohusa nedir, ne demek? Lohusalığın kadındaki değişimleri nelerdir?

Lohusa, bir kadının doğum yaptıktan sonra yaşadığı yaklaşık 6 haftalık süreci kapsayan döneme verilen isimdir. Bu dönem, kadınların gebelikte, metabolizma ve genital sistem oluşan değişimlerin geriye döndüğü süreçtir.



Lohusalıkta hormon seviyeleri ve rahim boyutları gebelik öncesi seviyelere geriler.



LOHUSA DEĞİŞİMLERİ



Rahim



Doğumdan hemen sonra rahim küçülmeye başlar. Bu küçülme işlemi yaklaşık 6 hafta devam eder. Doğumdan sonraki ilk birkaç günde rahim kasılmaları ile oluşan ağrılara doğum sonu ağrıları denir ve çok doğum yapmış kadınlarda daha sık görülür. Hamilelik döneminde oluşan sıvı artışı lohusalığın başlangıcından itibaren idrar ve terleme yolu ile vücuttan atılır. Bebek emzirilirken terleme daha fazla olur. İdrar yapmada zorlanma, kabızlık meydana gelebilir. Doğum sezaryen ile olmuşsa sezaryen doğumlarda kesi bölgesinde hissizlik oluşabilir.



Hormonlar



Gebelikte yükselen hormon seviyeleri geriler. hPL, hCG, FSH ve LH seviyeleri ile seks steroidleri azalarak normal seviyelerine dönerler. Prolaktin hormonu (süt hormonu) da azalarak 2 hafta sonunda gebelik öncesi düzeylerine geriler ancak emziren kadınlarda seviyeler yüksek kalmaya devam eder. Emzirme kesilmediği müddetçe de seviyeler yüksek kalır.



Psikoloji



Bazı kadınlar gebelik sonrası depresyon yaşayabilirler bu duruma postpartum depresyon denir. Ayrıca bazı kadınlarda da psikoz görülebilir (postpartum psikoz)



Lohusalığın ilk haftasında psikolojik olarak şu değişiklikler yaşanabilir:





Sinirlilik alınganlık hali

Yetersiz olma korkusu yaşanabilir

Emzirememe veya sütüm gelmezse korkusu yaşanabilir

Eşten uzaklaşma hali

Değişik derecelerde depresyon

Kanama oluşabilir