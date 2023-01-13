LYM (Lenfosit) nedir? Kan tahlili sonuçlarında LYM düşüklüğü ve yüksekliği ne ifade eder?

LYM (LENFOSİT) NEDİR?



Kanın bileşiminde yer alan beyaz renkli hücreler, lenfositler (LYM) olarak adlandırılır ve vücudun mikroplara karşı korunmasında görev yapar.

Kemik iliğinde üretilen beyaz kan hücreleri kanda ve lenf dokularında yer alır. Rutin sağlık kontrollerinde veya herhangi bir nedene yönelik yapılan tahlillerde hemogram adı da verilen kan sayımında lenfositler, araştırılan parametrelerden bir tanesidir.

Tahlil sonucunda LYM olarak belirtilen lenfosit düzeyleri, çeşitli nedenlerle normal değer aralığının altında veya üzerinde çıkabilmektedir.

KANDAKİ LYM DEĞERİ NE OLMALI?



İnsan vücudunda bulunması gereken normal lenfosit sayısı yaşa göre değişkenlik gösterir.

Yapılan testlerde ölçüm birimi mikrolitre olarak kullanılır. Yetişkin bir insanda mikrolitre başına 4.500-10.000 arasında beyaz kan hücresi vardır.

Lenfosit değerlerinde bazı değişkenler bulunur. Irk, cinsiyet, alışkanlıklar bu değer üzerinde etkilidir.



Yetişkin ve sağlıklı bir insanda her bir mikrolitre kanda 1000-4.800 mikrolitre arası LYM yani lenfosit değeri hücresi olmalıdır. Sağlıklı çocuklarda ise bir mikrolitre kanda bu değer 3.000-9.500 gibi biraz daha yüksek olabilir. arasında lenfosit bulunmalıdır.

Yetişkinler için normal beyaz kan hücresi aralığı toplam kan hacminin yüzde 1'i kadar olmalıdır. 2.500 mikrolitre alt sınırı belirlerken beyaz kan hücreleri için üst seviye 30.000 mikrolitrenin üstüdür.

LYM (LENFOSİT) DÜŞÜKLÜĞÜ



Yetişkinlerde lenfosit düşüklüğünden bahsedebilmek 1000 mikrolitrenin altında bir değer ölçülmelidir. Çocuklarda 3000'in altındaki değer lenfosit düşüklüğü olarak adlandırılır.



LYM (LENFOSİT) YÜKSEKLİĞİ



Yetişkin bir bireyde ölçüm sonucunun 4.800 mikrolitreden fazla lenfosit ölçümü lenfosit yüksekliği anlamına gelir. Çocuklarda ise 9.500 mikrolitre üzerindeki bir değer yüksek lenfosit miktarına işaret eder.

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda bu değerlerin daha yüksek ya da daha düşük olması bir sağlık sorununa işaret eder.

LENFOSİTLERİN DÜŞÜKLÜĞÜNÜN VEYA YÜKSEKLİĞİNİN TEDAVİSİ

Lenfosit yüksekliğinden ötürü, kişinin hekimi bağlı olan nedene bağlı şekilde antibiyotik tedavisi verebilir. Bunun yanı sıra kanser sebebiyle yükseklik varsa, ışın veya kemoterapi gibi kanser tedavileri uygulanabilir.

Bunların dışında kişi kendi kendine de lenfosit değerlerini düşürebilir. Doğal metotlarla lenfosit değerleri düşürülebilir.

Düzenli spor, D ve C vitamini alımının arttırılması, şekerli gıdalardan uzak durmak, omega-3 tüketiminin arttırılması, strese sebep olacak vaziyetlerden uzak durmak bu konu için önemlidir.

Lenfosit düşüklüğünün tedavisi ise, doktorun belirlediği duruma bağlı olarak farklı şekillerde olabilir.