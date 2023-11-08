Meme kanserine önleyici ilaç

Yıllardır meme kanseri tedavisinde kullanılan ''Anastrozol'' artık önleyici tedavi kapsamında meme kanseri riski olan kadınların kullanımına sunulacak.



Yapılan son çalışmalar ilacın orta ya da yüksek risk altındaki menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri görülme sıklığını yarı yarıya azaltabileceğini gösteriyor.



''Anastrozol'', patent dışı bir ilaç olduğu için de farklı şirketlerin üretebileceğine ve çok ucuza dağıtılabileceğine dikkat çekiliyor.



Tedavi 5 yıl boyunca günde 1 miligramlık tablet kullanımı şeklinde gerçekleşiyor.



İlacın kanseri önlemede etkili olmaya başlamasıyla milyonlarca sterlin tasarruf edilmiş de olacak.



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