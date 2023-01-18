Memede ele gelen her kitle kanser belirtisi mi? Memede kitle neden oluşur? Nasıl belli olur? Nasıl tedavi edilir?

MEMEDE KİTLE NEDİR?



Memede kitle, solid yani katı, içinde doku olan yapıların tümüne verilen genel isimdir. Meme kitleleri iyi huylu veya kötü huylu olabilirler.



İyi huylu kitlelerde kendi içlerinde meme kanseri için risk yaratmayan kitleler ve meme kanseri için risk oluşturabilecek kitleler olarak ayrılabilir.



MEMEDE KİTLE NASIL ANLAŞILIR? BELİRTİLERİ NELERDİR?



Memede kitle, meme dokusu içinde ele gelen, meme yapısından farklı, kenarı sınırlandırılabilen veya çevre meme dokusuyla devam eden özellikte olabilir.

Meme kitlelerinin çoğunu hastalar kendileri tesadüfen bulurlar. Düzenli doktor izleminde, tarama programında olan hastalarda kitleyi doktor saptar.



İdeal olanı, memenizde kitle olduğuna bir meme cerrahının muayene ve yaşınıza uygun görüntüleme yöntemlerini kullanarak karar vermesidir.

MEMEDE KİTLE OLUŞUMUNUN NEDENLERİ NELERDİR?



Memede kitle oluşumunda çok sayıda faktör bulunur. Kadınların bedeninde bazı dönemlerde hormonlara bağlı olarak birtakım semptomlar sonucunda kitle oluşumu meydana gelebilir.

Hormonlardan kaynaklı oluşan kitlelerin büyük çoğunluğu iyi huyludur. Bu noktada kadınların tedirgin olmalarına gerek yoktur.

Genel anlamdaki nedenler şunlardır;

-Enfeksiyon

-Fibrokistik hastalık

-Yağ nekrozu

-Fiziksel ya da psikolojik travma



-Meme kisti

-Fibroadenom.



Memede kitle erkeklerde de görülen bir durumdur. Ancak istatistik oranlara göz atıldığı zaman kadınlarda ağırlıklı olarak görüldüğü bilinir.

Meme bölgesinde oluşan kitlelerin bir çoğunun iyi huylu olduğu bilinir. Ancak her kitle tam anlamıyla iyi huylu değildir. Bazı kitleler kötü huylu hatta kanser hastalığının belirtisi olabilir.



Bu nedenle meme kanseri hastalığının belirtilerini doğru bilmek hayati açıdan büyük önem arz eder.

MEMEDE KİTLE NE ZAMAN TEHLİKELİ? MEMEDE KİTLEDE HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ?



Aşağıdaki belirtilerin varlığında hissedilen kitlesel lezyonların uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi tavsiye edilir:

-Yeni fark edilen kitleler



-Meme şeklinde, renginde, cilt yapısında değişime yol açan kitleler

-Meme ucunda yer değişikliği, şekil değişikliği veya kanlı akıntıya yol açan kitleler

-Adet sonrası gerilemeyen kitleler

-Şekil değişikliği veya boyut artışı gösteren kitleler

-Düzensiz sınırlı, sert kıvamlı, hareketsiz kitleler.

Özellikle ergenlik sonrası dönemde kadınların meme kanserini erken teşhis etme amacıyla kendilerini düzenli muayene etmeleri oldukça önemlidir.

40 yaş sonrasında ise her yıl mamografi çektirilerek taramaya devam edilmesi gerekir. Bu doğrultuda muayene esnasında fark edilen bazı belirtiler kanser açısından değerli olabilir.



MEMEDE KİTLENİN TEDAVİ EDİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER



Bölgeye özel uygulanan esansiyel yağlarla masaj yapmak memede biriken sıvının kendiliğinden atılmasını sağlayabilir.



Ağrıların dinmesi için ılık banyo önerilir. Ayrıca buz torbaları ve ısıtıcı pedler de masaj görevi görür.



Ağrının hafiflemesi için jel ve özel losyonlar da kullanılabilir. Ancak bu tarz ürünlerin mutlaka doktor eşliğinde kullanımı tavsiye edilir.



Gebelik ya da emzirme durumu varsa kullanabileceğiniz ilaçlar da sınırlı sayıda olur. Bazen kitlenin cerrahi müdahalelerle alınması gerekebilir.



Tedavi yöntemine her zaman doktor karar verir. Özellikle kitlenin kötü huylu ya da kanser kitlesi olma durumu ortaya çıktığında tedavi yöntemlerinin boyutu da daha farklı şekillerde olur.