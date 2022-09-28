Miyop nedir? Belirtileri ve tedavileri nelerdir?

Miyopi, gözün yapısının normalden uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememesidir. Miyopide göze gelen ışınlar retinanın üzerinde değil de önünde odaklanır.



Miyop olan insanlar uzaktaki nesneleri ve işaretleri görmede zorluk çeker, ancak yakın olan nesneleri açıkça görebilirler.



Miyopi, en yaygın göz bozukluklarından biridir. Çoğunlukla okul çağında (7-10 yaş arasında) belirti verir ve yetişkinlik dönemine kadar artış gösterir.

MİYOP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Miyoplar uzağı görememeye bağlı olarak gözlerini kısabilirler ve bu da baş ağrısına yol açabilir. Bunun dışında miyop belirtileri kısaca:



· Uzaktaki cisimleri bulanık görme,



· Gözleri kısarak bakma,



· Göz yorgunluğunun neden olduğu baş ve göz ağrısı,



· Araç kullanırken, özellikle geceleri görme zorluğu (gece miyopisi)



· Yol işaretlerini okumakta zorlanma.



Miyoplar kitap okuma ve bilgisayar kullanımı gibi yakın görüş aktivitelerinde sorun yaşanmaz.



Ancak uzağı görememek günlük aktivitelerinizi yerine getirmenizi zorlaştırabilir. Yukarıdaki belirtilerin ortaya çıkması halinde bir göz doktoruna başvurmayı ihmal etmeyin. Miyopi; gözlük, kontakt lens ve lazer tedavisiyle düzeltilebilen bir sorundur

ÇOCUKLARDA MİYOP BELİRTİLERİ

· Sıkça ve ısrarla gözlerini kısarak bakması,



· Televizyona yakın oturma ya da sınıfın en önünde oturması,



· Uzaktaki nesneleri fark etmemesi,



· Çok sık göz kırpması,



· Gözlerini sık ovalaması.



Kısaca, çocuğunuzun miyop olup olmadığını ise okulda tahtaya gözlerini kısarak bakmasından, evde televizyonu yakından izlemek istemesinden düzenli olarak gözlerini kısma hareketi yapmasından anlayabilirsiniz. Çocuklarda rutin göz muayeneleri göz sağlığı için çok önemlidir. Bu muayeneler:

· Doğumdan sonraki 6 ay içinde



· 2,5 - 3 yaş arası



· Okula başlama öncesi



· Okul döneminde 1 ya da iki yılda bir yapılır.

MİYOP NEDEN OLUR?

Uzağı görme kusuru, genellikle göz küresi normalden daha uzunsa veya kornea aşırı kavisliyse meydana gelir. Bu durumlarda ışık tam olarak retinaya odaklanmak yerine retinanın önünde odaklanır. Bu durumun sonucunda uzaktaki nesneler için bulanık bir görüntü elde edilir.Bazı risk faktörleri, miyop geliştirme olasılığını artırabilir. Bu risk faktörleri şunları içerebilir:

Genetik: Miyop genetik olarak geçiş gösterme eğilimindedir. Ebeveynlerden birinde miyop varsa kişide bu göz kusurunun gelişme olasılığı artar. Her iki ebeveynde de miyop mevcutsa risk daha da yüksektir.



Aşırı okuma ve yakın mesafeden çalışma: Çok fazla okuyan, yazan veya bilgisayar başında iş yapan insanlar miyop için risk altında olabilir. Bilgisayar oyunu oynayarak veya televizyon izleyerek geçirilen zamanın uzunluğu uzağı görme kusuru gelişiminde rol oynayabilir. Okuma materyalini çok yakın tutmak miyopun artması ile ilişkili bulunmuştur. Özellikle çocukluk döneminde uzun süre kitap ve bilgisayar gibi yakındaki nesnelere odaklanmak miyopun bir sebebi olarak görülür. Bu nedenle çocuğunuzun düzenli olarak dışarıda oynayarak vakit geçirmesini sağlamak, uzağı görme kusuru geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.



Çevre koşulları: Bazı çalışmalar, dışarıda geçirilen zamanın kısıtlı olmasıyla miyop riskinde artış arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir.

MİYOP NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Miyopi, genellikle çeşitli tedavilerle etkili bir şekilde düzeltilebilir. Tedavide kullanılan yöntemler şunları içerir:



Kontakt lens veya gözlük kullanımı: Gözlerin uzaktaki nesneleri retinaya odaklanmasına yardımcı olmak için gözlük veya kontakt lensler kullanılabilir. Miyop olan çoğu insan için tedavide ilk tercih gözlüklerdir. Bazı kişiler için, kontakt lensler gözlüklerden daha net bir görüş ve daha geniş bir görüş alanı sunar. Bununla birlikte, kontakt lensler doğrudan gözlere takıldığından göz sağlığını koruyabilmek için kullanımı sırasında bir dizi önlem alınması gereklidir. Miyopun şiddetine göre gözlük ya da kontakt lensi devamlı ya da belirti aktiviteler sırasında kullanmanız önerilebilir.

Lazer göz ameliyatı: Göz küresinin şeklini değiştirmek için lazer göz ameliyatı yapılabilir. Gözler hala gelişmeye devam ettiği için çocuklarda yapılması uygun değildir.

Yapay lens implantları: Suni olarak elde edilen lensler, doğru odaklanma elde etmek için gözlere kalıcı olarak yerleştirilebilir.

Kornea içi halkalar: INTACS adı verilen plastik kornea halkaları, korneanın şeklini değiştirmek için göze implante edilir. Halkaların avantajı, kalıcı olarak yerinde bırakılabilmeleri, sorun olması durumunda çıkarılabilmeleri veya değişiklik yapılması gerektiğinde düzeltilebilmeleridir.

MİYOP KÖRLÜĞE YOL AÇAR MI?



Miyop nadir durumlarda körlük dahil olmak üzere çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Çok nadir görülen bu durum patolojik miyopinin ileri bir aşamaya ulaştığı durumlarda ortaya çıkar.

MİYOPUN İLERLEMESİ NASIL ÖNLENEBİLİR?

Göz sağlığı için alınacak önlemler genel hatlarıyla şu şekildedir:



-Düzenli şekilde yılda bir kez göz muayenesine gidilmelidir

-Göz doktorundan miyopinin ilerlemeyi yavaşlatmak için atropin göz damlası hakkında bilgi alınmalıdır.

-Dijital cihazlarla fazla uzun süre zaman geçirilmemelidir.

-Şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi kronik sağlık sorunlarının göz sağlığına da olumsuz etkileri olduğundan tedavileri aksatılmamalıdır.

-Gözler güneşin zararlı etkilerinden korunmalıdır.

-Gün ışığından faydanılmalı; ancak dışarıda güneş gözlüğü takılmalıdır. Özellikle spor aktiviteleri sırasında koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

-Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, mevsim meyveleri tüketilmelidir. Ayrıca yapılan araştırmalarda ton balığı somon gibi omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balık ürünlerinin gözlere fayda sağladığı belirtilmektedir.

-Sigara içilememelidir. Zira sigara içmek göz sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

-Loş ışıkta kitap okunmamalıdır. Daha iyi görüş için aydınlatmanın yeterli olmasına dikkat edilmelidir.

-Gözler; ekrana bakıldığı, kitap okunduğu her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca dinlendirilmeli.