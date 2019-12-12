Monoton yaşam beyni küçültüyor! (Araştırma)

New England Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırma için 9 bilim insanı, tam gün karanlığın yaşandığı ve eksi 50 dereceye varan soğukta çalışmaların sürdürdü.



TRT Haber'e göre, Antarktika'da 14 ay geçiren bilim insanları sürecin sonunda MR taramasından geçirildi. Bilimcilerin uyarıcı yetersizliğine maruz kaldığı, bu nedenle de beyinlerinde küçülme gerçekleştiği açıklandı.



Küçülmenin özellikle öğrenme ve hafızada rol oynayan hipokampüs bölgesinde görüldüğü kaydedildi.



Öte yandan yeni nöronların oluşmasına katkı sağlayan protein salgısında da yüzde 45 düşüş olduğu bildirildi.



Beyindeki fonksiyon bozukluklarının, normal yaşam şartlarına dönüldükten 1,5 ay sonra düzelebileceği açıklandı.



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