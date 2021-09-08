'Mu varyantı' nedir, belirtileri neler?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde yayımladığı haftalık raporunu, özellikle Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da etkili olan ‘B.1.621’ varyantına (Mu varyantı) ayırdı.

Raporda; varyantın ‘incelenmesi’ gereken varyantlar arasında olduğuna dikkat çekilirken, Güney Amerika ve Avrupa’da vakalar tespit edildiğinin altı çizildi.



DSÖ, ‘Mu Varyantı’nın aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

MU VARYANTI NEDİR?



Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, haftalık bilgilendirme mektubunda, corona virüsü salgınıyla ilgili yeni bilgileri ve verileri kamuoyu ile paylaştı.



Dünya Sağlık Örgütü, “aşıya dayanıklı” hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıkladı.

MU VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?



Mu varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Mu varyantının, yeni bir semptom veya belirti ile gündeme gelmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mu varyantı yapılan az sayıdaki çalışmaların sonuçlarına göre çok farklı şikayetler ve semptomlar oluşturmadığı şeklinde açıklamalar var.

Mu varyantında da yine diğer varyant virüslerde olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetler, koku ve tat alma süreçlerinde bozukluklardan bahsediliyor.

Yani şunu net olarak söyleyebiliriz ki Mu varyantında da belli klinik belirtiler ve semptomlar var ama kesinlikle yeni bir virüsün farklı bir şikayetleri şeklinde ortaya çıkmamış durumda.”

“AŞIYA DAYANIKLI OLABİLİR”



Dünya Sağlık Örgütü, “aşıya dayanıklı” hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıklamıştı.



İlk olarak Kolombiya’da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa’da da kayıtlara geçen varyant ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü, “Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor” açıklamasını yapmıştı.

“YAYGINLIK SÜREKLİ ARTIŞ GÖSTERİYOR”



Sağlık kuruluşu, Mu Varyantı’nın küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya’da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador’daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.



ŞİMDİLİK ‘İLGİ VARYANTLARI’ ARASINDA



Dünya Sağlık Örgütü, corona virüs varyantlarını iki sınıfa ayırarak inceliyor. Bunlar, VOC (endişe varyantları) ve VOI (ilgi varyantları) olarak sınıflandırılıyor.

Şimdiye kadar dört varyant endişe varyantları listesine girdi. Bunlar; 193 ülkede görülen Alfa, 141 ülkede görülen Beta, 91 ülkede tespit edilen Gamma, 170 ülkede tespit edilen ve son dönemde etkili olan Delta varyantları olarak belirtiliyor.



‘Mu Varyantı’ şimdilik ‘ilgi varyantları’ arasında sınıflandırılıyor.