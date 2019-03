2012 yılından bu yana her yıl 20 Mart tarihinin, "Dünya Mutluluk Günü" olarak kutlandığını söyleyen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tayfun Doğan, mutluluğun; kişinin hayatı keyif alarak, anlamlı şekilde yaşaması olduğunu söyledi.



Mutlulukla ilgili farklı tanımlar olduğunu belirten ve “Bu tanımlardan birine göre mutluluk; bireyin olumlu duyguları sık yaşaması, olumsuz duyguları daha az yaşaması ve genel olarak yaşamından memnun olmasıdır” diyen Doç. Doğan, şöyle devam etti:



“Bir birey sevinç, neşe, umut, coşku, kararlılık ve güven gibi duyguları sık yaşıyorsa; öfke, kaygı, nefret, pişmanlık, acı ve çaresizlik gibi duyguları daha az yaşıyorsa ve genel olarak yaşamından memnunsa o kişiyi ‘mutlu’ olarak nitelendiriyoruz. Dr. Tal B. Sahahar’a ait olan ve benim çok beğendiğim bir tanıma göre de mutluluk; kişinin hayatı keyif alarak anlamlı bir şekilde yaşamasıdır.



“İNSAN MUTLULUK VE ANLAM ARAYAN BİR CANLIDIR”



Sanırım hiç kimse sabah uyandığında, ‘Bugünüm öfkeli, kaygılı ve stresli geçsin, acılarla uğraşayım’ diye düşünmez. Doğamız gereği mutluluğa odaklı olarak yaşarız. Mutluluğun neden önemli olduğu konusuna gelecek olursak; mutlu olmak başlı başına bir avantajdır. Bugün mutluluk üzerine yapılan araştırmalar, mutlu insanların daha uzun yaşadığını, daha sağlıklı olduklarını, iş yaşamında daha üretici ve verimli olduklarını ve daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur. Bunların dışında mutlu insanlar diğer insanlar tarafından daha çok sevilir ve evliliklerinden daha yüksek doyum alırlar. Belki de en önemlisi, mutlu insanlar diğer insanlara zarar vermezler, saldırganlık düzeyleri düşüktür.



“MUTLULUK EN İYİ İLAÇTIR”



Mutluluk zaten sağlıklı olmak demektir. Bu anlamda mutlu olmak hem fiziksel sağlığımızla hem de ruh sağlığımızla doğrudan ilişkilidir. Bunun için de ‘mutluluk en iyi ilaçtır’ diyoruz. Psikoloji alanında, mutlulukla aynı anlamda kullandığımız ‘psikolojik iyi oluş’ diye bir kavram var. ‘Psikolojik iyi oluş’u biz ruh sağlığı yerinde insanlar için kullanıyoruz. Yani mutlu insan ‘ruh sağlığı yerinde insan’ diyebiliriz.”



“MUTSUZLUK, MUTLULUĞUN KIYMETİNİ ANLAMAMIZI SAĞLIYOR”



Mutluluk dendiğinde, aslında sürekli gülerek gezen ve aşırı neşeli insanların kastedilmediğini, bu durumun mutluluğun duygusal yönüyle ilişkili olduğunu aktaran Dr. Doğan, “Ancak mutluluk sadece bundan ibaret değildir. Mutluluk bir karakter halidir ve daha derin bir şeydir. Yaşanan hazzı ve acıları okyanus yüzeyindeki dalgalara benzetebiliriz. Yüzeyde fırtınalar koparken, okyanusun derinliklerinde çok derin bir dinginlik söz konusu olabilir. Yaşam süreci içinde mutsuz olduğumuz zamanlar da mutlaka olacaktır ancak genel duruma bakmamız lazım. Genel olarak mutlu muyuz ya da mutsuz muyuz? Önemli olan bu. Mutsuz olduğumuz zamanlar da mutluluğun kıymetini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Büyük şair Halil Cibran, ‘Hüzün ne kadar derin oyarsa varoluşunu / O kadar neşe sığar içine’ demektedir” ifadesini kullandı.



“MUTLULUK, HER YÖNÜ İLE ELE ALINACAK”



BM danışmanı Jayme Illien’in deyimiyle, mutluluğun; günümüzde her zamankinden daha fazla sosyoekonomik bir hedef, kültürel bir öncelik ve bilimsel araştırmaların temel materyali konumunda olduğunu söyleyen Doç. Tayfun Doğan, “Mutlulukla ilgili dünya çapında önemli araştırmalar yapılıyor ve Üsküdar Üniversitesi olarak biz de Türkiye’de bu konunun öncülüğünü yapıyoruz. Bu kapsamda 12-14 Nisan tarihlerinde 3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi’ni düzenleyeceğiz ve mutluluk konusunu enine boyuna ele alacağız” dedi.



VİDEO: KOKOREÇ MUTLULUK MU VERİYOR?