Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen bağırsakların insan sağlığındaki yerini bu sözlerle anlatıyor..

100 milyon sinir hücresine sahip bağırsaklar vücutta ikinci beyin olarak adlandırılıyor. Bağırsaklarda yerleşmiş çoğunluğu yararlı işleve sahip mikroorganizmalar topluluğuna “mikrobiyata” deniyor. Mikrobiyata, dünyaya geldiğimizde sahip olmadığımız bir organ olarak tanımlanıyor ve yaklaşık 1000 günün yani 3 yaşın sonunda olgunlaşıyor

Aynen parmak izi gibi kendimize özel yapıda..

Sağlıklı kişilerde belli bir denge içinde olan mikrobiyatanın dengesi bozulduğunda başta sindirim sistemimiz olmak üzere vücudumuzun hemen her yerinde hastalık meydana gelebiliyor.

Modern hayatın getirdiği aşırı stres, sağlıksız beslenme ve yüksek antibiyotik kullanımı bu dengeyi bozan en önemli faktörler..

DR. METEHAN ÖZEN: ANA TÜKÜRÜĞÜ GİBİSİ YOK

Dr. Metehan Özen

Dr. Metehan Özen’in Sanofi’nin İtalya’daki tesislerinde düzenlenen toplantıda verdiği bilgilere göre, Türkiye dünyada en çok doktora gidilen üçüncü ülke. Antibiyotik ve ağrı kesici kullanımında ise birinciyiz. Obezitede ilk beşteyiz, tip 2 diyabette ise dünyada ikinci sıradayız. Depresyon sıralamasında yine ilk üçteyiz. OECD verilerine göre, dünyada en çok hastalığı olan ülkeler arasındayız. Bunların temelinde dengenin bozulması yatıyor.

Doğal olmayan yaşam tarzının dengenin bozulmasındaki etkilerini Özen şu ilginç benzetmeyle aktarıyor: “Malatya’da kız çocuk doğunca kadınlar koşar, ağzına tüküreceğim diye uğraşır. Kim ilk tükürürse onun huyu suyu çeker. Güldüğümüz şey kanıtlandı. Senelerce düştünüz, eve gittiniz, anneniz ağzında çiğnediği ekmeği yapıştırdı. Hiç de kemik iltihabı olmadık. Şimdi moda, düşen geliyor, her gelene bir antibiyotik yazılıyor. Ana tükürüğü kadar faydalı bir şey yok. Amerikan Pediatri Akademisi’nin yayın organı ‘Pediatrics’ ‘Tükürük alerjiyi azaltır’ diye yazdı.”



Mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin çoğu bağırsaklardaki iyi bakteriler tarafından üretiliyor.

SAĞLIK İÇİN PROBİYOTİK



Bağırsaktaki dengenin yeniden düzelmesi ve sağlıklı bir yaşam için probiyotikler şart..

Ancak bugünkü endüstriyel beslenme, doğadan uzak yaşam ve stresli şehir hayatı içinde gerekli miktarda probiyotiği doğal yollarla almak çok zor..



Toplantıda konuşan Sanofi Türkiye Tüketici Sağlığı Genel Müdürü Kağan Keklik de bu noktada, ilaç endüstrisinin devreye girdiğini ifade ediyor.



-Bağırsakların insan sağlığındaki öneminin keşfedilmesi,,, probiyotiklere olan ilgiyi de artırmış durumda..



-Keklik’in verdiği bilgilere göre, probiyotikler ilaç pazarında sindirim kategorisi altında en hızlı büyüyen alan...



-Toz formda ya da sıvı olarak üretilen probiyotik takviyeleri bağırsak florasının doğal dengesine dönmesine yardımcı oluyor.



-Geçtiğimiz yıl dünyada 600 milyon kutu probiyotik satıldı. Pazarın 2022 yılına kadar yüzde 30 büyümesi ve 4,7 milyar euro’ya ulaşması bekleniyor...

600 MİLYON KUTU PROBİYOTİK TAKVİYESİ SATILDI (2017)

HER ŞEYİN FAZLASI ZARAR "Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı"