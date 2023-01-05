Nefroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Uzmanı ve doktoru neye bakar?

Nefroloji, böbreklerin sağlığı ve böbrek hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalıdır. Böbrek hastalıkları, hipertansiyon, böbrek nakli, sıvı elektrolit bozuklukları başta olmak üzere pek çok konu nefrolojinin konusudur. Peki, nefroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Nefroloji doktoru neye, hangi hastalıklara bakar? İşte ayrıntılar...

Nefroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Uzmanı ve doktoru neye bakar?

NEFROLOJİ NEDİR?

Yunancadaki nephros yani böbrek ve logos yani bilim kelimelerinden oluşan nefroloji, böbrek bilimi olarak tanımlanabilir.

Hastaların böbrek işlevleriyle, sorunlarıyla veya böbrek nakli ya da gibi tedavileriyle ilgilenmektedir.

hastalığı ya da romatizma hastalıkları gibi böbrekleri bağlayan metabolik hastalıklar, hipertansiyon ya da böbrek kemik hastalıkları gibi hastalıklar da nefrolojinin ilgi alanına girmektedir. Çünkü bu tarz hastalıklar böbrek hastalıklarına neden olabileceği gibi, var olan böbrek hastalıklarının bir sonucu da olabilmektedir.

NEFROLOJİ HANGİ HASTALIKLARI EDER?

- hastalıklarının tedavisi
-, diyabet ve aterosklerozun böbrek fonksiyonlarına karşı koruyucu hekimlik hizmetleri
-Son dönem böbrek hastalarının destek tedavileri ve takibi hizmetleri
-Böbrek iltihapları (Nefrit ve Pyelonefrit gibi)
-Akut böbrek yetmezliği
-Kronik böbrek yetmezliği
-İdrar yolu enfeksiyonları
-Hipertansiyon (Böbrek kaynaklı)
-Kronik Nefrit
-Albumin
-Böbrek taşları
-Üremi
-Böbrek kanseri.

NEFROLOJİ DOKTORU HANGİ İŞLEMLERİ YAPAR?

uzmanları, böbrek biyopsisi, hemodiyaliz kateteri yerleştirme, Periton diyaliz kateteri yerleştirme, hemodiyaliz fistülü yönetimi, Hemodiyaliz hastalarının takibi ve yönetimi, periton diyalizi hastalarının takibi ve yönetimi, böbrek nakli için hastayı hazırlama, böbrek nakli sırasında ve sonrasında hastayı takip eme ve yönetme, böbrek hastalığının tanısını koyarak hangi tedaviye başlanacağına karar verme, akut ve kronik böbrek yetmezliğinde yaşam tarzı değişiklikleri ve tedavisinin düzenlenmesi, protein kaçağı durumlarında idrarla protein kaybını azaltacak ilaç düzenlemelerini yapma, gerekli tedavi protokolü uygulamasından sonra hastalara düzenli nefrolojik kontrolleri planlama gibi uygulamaları yapmaktadır. 

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