Nijerya'da Lassa ateşi yeniden ortaya çıktı

Nijerya'da son bir yılda 102 kişinin ölümüne yol açan Lassa ateşi hastalığı yeniden ortaya çıktı. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi, 3-9 Ocak tarihleri arasında 48 kişide Lassa ateşi tespit edildiğini duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.01.2022 - 03:24

Nijerya'da Lassa ateşi yeniden ortaya çıktı

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Corona virüsten sonra şimdi de Nijerya’da Lassa ateşi salgını!

Corona virüsten sonra şimdi de Nijerya’da Lassa ateşi salgını!

Batı Afrika ülkesi 'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığının yeniden tespit edildiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, 3-9 Ocak'ta ülkenin 10 eyaletinde salgının yayıldığı belirtildi.

Bu süre zarfında 48 kişide Lassa ateşi tespit edildiği kaydedildi.

Ülkede geçen sene 674 Lassa ateşi vakası tespit edilmiş, salgın nedeniyle son bir yılda 102 kişi yaşamını yitirmişti.

NİJERYA'DA İLK OLARAK 1969'DA RASTLANMIŞTI

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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