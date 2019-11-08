Nijerya'da sarı humma salgınında ölü sayısı 29'a yükseldi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Mohammed, yaptığı açıklamada, eyalette sarı humma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi.



Mohammed, eyalete bağlı Alkaleri, Yankari, Kirfi başta olmak üzere 8 bölgede 224 sarı humma vakasının tespit edildiğini belirterek, salgınları önlemek için çalışmaları devam edildiğini aktardı.



Bauchi eyaletinde iki ay önce sarı humma salgını nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirmişti.



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Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.



NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı kampanyayla bu ay, 1,6 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.

