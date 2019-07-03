Yaz mevsiminde artan nöropatik ağrıların sıradan ağrılarla karıştırılabildiğini belirten Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Karlı, “Yanma, iğnelenme, üşüme, donma ve karıncalanma gibi belirtilerle sıkça karşılaşanların uzman doktora başvurmaları gerekir” diyor.



Nöropatik ağrıların, normal ağrılardan farklı olduğunu anlatan Doktor Necdet Karlı, “Bunlar sinir sisteminden kaynaklanan yani kol ve bacaklardaki sinirlerimizden ya da omurilik, beyin veya beyincik gibi organlarımızdaki hastalıklar sonucu ortaya çıkan farklı tipte ağrılardır. Yanma, iğnelenme, elektrik çarpması, karıncalanma, üşüme, donma, uyuşma gibi belirtilerle ortaya çıkarlar” diye konuşuyor.



YANMA HİSSİ GECELERI ARTIYOR



Bu tip ağrılara en çok diyabete bağlı olarak ortaya çıkan sinir tahribatının neden olduğunu belirten Karlı, şeker hastalarının yaklaşık yüzde 40’ında nöropatik ağrı görüldüğünü, bu durumun, hastaları yazın daha da çok rahatsız ettiğini dile getirerek, yükselen hava sıcaklıklarının özellikle hastaların yanma hissine dayanma durumunu azalttığını vurguluyor:



“Nöropatik ağrılı hastalarda yanma hissi özellikle geceleri artış gösterir. Ve bu durumda da hastalar ayaklarını buzlu suya sokma, soğuk su torbaları ile yatma gibi uygulamalarla ağrılarını azaltmaya çalışırlar. Ancak bu çözümler genellikle pek başarılı olmaz. Bir grup hasta da ağrı kesicilerle dertlerine çare bulmaya uğraşır. Ne yazık ki sıradan ağrı kesiciler nöropatik ağrıda etkili değildir. Çünkü nöropatik ağrıda sinir sisiteminde hasar olduğu için ortaya çıkış mekanizması da tamamen farklıdır. Bu nedenle bu mekanizmaya etki edecek özel ilaçlar kullanılmalıdır. Bu nedenle nöropatik ağrısı olan hastalarımız nöroloji uzmanlarına başvurmalı ve kendilerine en uygun tedavi seçeneği olan ilaçları öğrenmelidirler.”



NÖROPATİK AĞRILAR UYKU DÜZENİNİ DE BOZUYOR



İlaçların nöropatik ağrıları ve yanma hissini belirgin olarak azaltabildiğini kaydeden Karlı, böylelikle hastaların özellikle yaz aylarında rahat edip, kaliteli bir uyku düzenine kavuşacaklarını belirterek, “Sıcak, hastaların ağrıya olan dayanıklılığını azaltıyor. Nöropatik ağrı karakteri gereği gece artış gösterir. Yazın zaten artan sıcaklıkla uyku kalitesinin bozulmasına, bir de nöropatik ağrı nedeni ile ortaya çıkan uyku bozuklukları eklenir. Hastalarımızın uyku bozuklukları o kadar belirgin hale gelebilir ki, sabahları uyandıklarında sanki bütün gece hiç uyumamış gibi olurlar. Tedavi ile hem nöropatik ağrı şikayeti azalır hem de uyku düzeni belirgin olarak düzelir” diye konuşuyor.