Obezite cerrahisi hakkında bilgi veren ve ameliyatta dikkat edilmesi gereken hususların altını çizen Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Çipe, hastaların çok iyi seçilmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:



"Bu ameliyatı teknik olarak yapmadan önce başarılı olabilmek için hangi hastaların bu ameliyata uygun olup olmadığını çok iyi değerlendirmeliyiz. Elbette ki ameliyatı yapacak cerrahların da bu konuda tecrübeli olması şart. Mutlaka bu kişilerin en az 6 ay boyunca bir diyetisyen gözetiminde diyetten geçmeleri gerekiyor. Eğer buna rağmen kilo veremiyorlarsa ya da kilolarını tekrar alıyorlarsa bu kişiler cerrahi açıdan değerlendiriliyor. Bunlar için de bazı kriterlerimiz var. Vücut kitle indeksi dediğimiz kriterler var. Bunun üzerinde kilosu olan kişiler cerrahi adayı oluyorlar."

Erol Erkişi, ameliyattan önceki günlerinde.

"TÜRKİYE'DE HER 3 KİŞİDEN BİRİ OBEZ"



Türkiye ve dünyada yapılan istatistiklerde obezitenin çok hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Çipe, "Yapılan istatistiklere göre şu anda Türkiye'de her 3 kişiden biri obez ve bu sıklık günden güne artıyor. Bunun önüne geçmek için gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında obeziteye savaş açtı" dedi.

Erkişi, fazla kilolarından kurtulunca sağlığının da düzeldiğini söyledi.

"ŞEKERİM 500'DEN 105'E DÜŞTÜ"



İstanbul'da özel bir kurumda şoförlük yapan ve obezite cerrahisi ile 5 ayda 30 kilo veren Erol Erkişi ise çocukluğundan bu yana kilolu olduğunu belirterek, "Kilomdan dolayı nefes alamıyor, yürüyemiyordum. Aynı zamanda şekerim her zaman çok yüksekti, 500'lere kadar çıkıyordu. Obezite cerrahisi ile hepsinden kurtuldum. 5 ayda 30 kilo verdim, şekerim 105'lere kadar düştü. Kalp yetmezliği rahatsızlığım vardı. 2 yıl kalp tedavisi gördükten sonra direkt ameliyat oldum. Şu an çok mutluyum ve 'keşke daha önce ameliyat olsaymışım daha rahat edecektim' diye düşündüm. Çok rahatım kendimi çok iyi hissediyorum. 5-6 kilometreyi artık rahatlıkla yürüyebiliyorum" ifadelerini kullandı.



VİDEO: OBEZİTE CERRAHİSİ HAKKINDA HER ŞEY