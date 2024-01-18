Ölümcül örümceğin zehri kalp krizi ve felç tedavisinde kullanılacak

KALBE GİDEN "ÖLÜM SİNYALİ"Nİ DURDURACAK



Kalp krizinin ardından kalp bir "ölüm sinyali" gönderiyor. Bu sinyal organa giden kan akışını azaltıyor ve kalp kasında oksijen eksikliğine yol açıyor.



Oksijen eksikliği hücre ortamının asidik hale gelmesine neden oluyor ve bunlar bir araya gelerek kalp hücrelerinin ölmesi için bir mesaj gönderiyor.



Onlarca yıl süren araştırmalara rağmen hiç kimse kalp hücrelerindeki ölüm sinyalini durduracak bir ilaç geliştiremedi. Bu da kalp hastalığının dünyada önde gelen ölüm nedeni olmaya devam etmesinin nedenlerinden biri.



Ancak bilim insanları, "Hi1a"nın bu "ölüm sinyalini" durdurmak için kullanılabileceğini söyledi.



Örümcek zehrinden elde edilen "Hi1a" proteini kalpteki asit algılayan iyon kanallarını bloke ederek ölüm mesajını engelliyor. Böylece hücre ölümü azaltılıyor ve kalp hücresinin hayatta kalma oranını artıyor.



Daha da önemlisi, "Hi1a" bir kriz sırasında yalnızca kalbin hasar alan bölgesindeki hücrelerle etkileşime giriyor. Kalbin sağlıklı bölgelerine etki etmediğinden yan etki olasılığı ciddi oranda azalmış oluyor.

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