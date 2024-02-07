Oturarak çalışmak erken ölüm riskini yüzde 16 artırıyor

JAMA dergisinde eyayınlanan bir araştırmaya göre işyerinde oturarak çalışanların herhangi bir nedenden erken ölme riski diğer iş gruplarına göre yüzde 16 daha yüksek.



İşyerinde ağırlıklı olarak oturarak çalışan kişiler için kardiyovasküler hastalıklardan ölme riski ise oturmayanlara göre yüzde 34 daha yüksek.



Tayvan'da gerçekleştirilen araştırmaya yaklaşık 13 yıl boyunca izlenen, 20 yaş ve üstü 481 bin 688 aktif çalışan kişi katıldı.



Katılımcıların hiçbirinde çalıştıkları işe başladıklarında kardiyovasküler hastalık tanısı yoktu.

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Oturarak çalışan kişiler günlük rutinlerine 15 ila 30 dk fiziksel aktivite ekleyerek ölüm riskini sahada çalışan işçilerle eşit düzeye indirmeyi başardı.



Araştırmacılar, çalışmanın bulgularının "hareketsiz bir yaşam tarzı ile sağlık riskleri arasında bağlantı kurmaya" yardımcı olduğunu belirtti.



Araştırma, iş ortamlarında; ayakta durma masaları, aktiviteye izin veren çalışma istasyonları, çalışanlar için daha sık molalar, fiziksel aktivite için belirlenmiş iş yeri alanları ve spor salonu üyeliği avantajları gibi değişikliklerin sağlık açısından faydalı olabileceğini ortaya çıkardı.



Uzmanlar her 30 dakikada bir oturmaya ara verilmesini, telefonda konuşurken ayağa kalkmayı ve iş arkadaşlarıyla kısa yürüyüşler yapmayı öneriyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin