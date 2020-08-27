Ozon nedir? Ozon tedavisi nedir? Ozon terapi hangi hastalıklara uygulanır?

Ozon, atmosferde stratosfer tabakasında bulunan en önemli gazlardan biridir. Güneşin yaydığı yüksek enerji yüklü ultraviyole ışınlara karşı koruyucu bir filtre mekanizması sunmakta ve biosferdeki biyolojik dengeyi korumaya yardımcı olmaktadır. 1960’lardan sonra içme sularının kimyasal maddelerle artan kirlenmesi yoğun bir sorun haline gelmiştir.



Ozonun temizleyici ve dezenfekte edici etkilerinin farkına varılmasından sonra suların temizlenmesinde, ozon kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca ozon sanayinin bir çok alanında kullanılmıştır.

OZON NEDİR?



Ozon(O3), 3 atomlu bir moleküldür ve oksijenin(O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. O3 oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Renksiz ve fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında hissedilebilen karakteristik kokusu olan bir gazdır.

OZON TEDAVİSİ NEDİR?

Tıpta kullanılan ozon özel jeneratörlerde saf oksijenden üretilir. Diğer tedavilere ek olarak uygulan tek başına uygulamadan çok tamamlayıcı tıp yöntemleriyle kombine edilen ozon tedavisi şeklidir. Bağışıklık sistemini aktive eder, bozulmuş olan fonksiyonların yeniden canlandırılmasını sağlar.

Medikal ozon önerilen dozlarda uygulandığı takdirde güvenli, pratik, etkili ve ucuzdur. Tedavinin başarısı; hastanın durumuna, uygulanan yönteme, konsantrasyona, sıklığına bağlıdır. Ham maddesi oksijen olan ozon, depolanamayan tek gazdır, solunduğunda toksik olabilir. Hastadan alınan 5cc kan yine 5cc ozon ile karıştırılarak bu kez damardan değil kas içine enjekte edilir. Haftada 2 veya 3 kez olmak üzere yine toplam 12 uygulama yapılmaktadır. Majör uygulamayla kombine de yapılabilir.



TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Major Yöntem: En yaygın kullanım metodudur. Bu metodla kişiden 50-200 ml arasında alınan kan, tedavi seanslarının sayısı ve uygulanacak ozon dozu; hastanın genel durumuna, yaşına ve esas hastalığına bağlı olacaktır.



Minor Yöntem: Kişiden alınan 2-5 cc arası kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kişiye enjekte edilir.



Vücut Boşluklarına Ozon Verilmesi: Rektal-makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme yöntemi ile kişiye ozon verilir.



Eklem ve kas içine ozon gazı verilmesi: Kas İskelet Sistemi rahatsızlıklarında, uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazı kişinin eklemlerine ve kaslarda ağrılı bölgeye enjekte edilir.



Ozon torbası: İyileşmeyen yaralarda ve diyabetik ayaklarda, cilt lezyonlarında, enfeksiyonlarda, dolaşım bozukluklarında, nöropatik ağrılarda ve huzursuz bacak sendromunda kullanılır.



Ozon kupa: Özellikle bası yaralarında kullanılır.

OZON TEDAVİSİ HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?



-Bel ve boyun fıtığı, istemik kalp hastlığı, AIDS, kanser, migren, kolestrol -Yaralar, cilt lezyonları, yanıklar



-Romatizmal hastalıklar -Göz hastalıkları (maküler dejenerasyon)



-Periodontit, diş çürüğü, kanal tedavileri, diş temizliği



-Dolaşım bozuklukları, kistik fibroz,



-Viral hastalıklar, bakteri-mantar enfeksiyonları (hepatit B-hepatit C, uçuk)



-Diyabetik ayak, Crohn, ülseratif kolit, iltihabi barsak hastalıkları



-Geriatrik bozukluklar (Alzheimer, Parkinson, demans)



-Otoimmun hastalıklar (multipl skleroz, Behçet hastalığı)



-Solunum sistemi hastalıkları (astım, KOAH, SARS)



-Kronik yorgunluk sendromu, depresyon, duygu-durum bozukluklar



SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI VE OZON TEDAVİSİ



Ortalama hava yolu direncini ve solunum hızını önemli ölçüde arttırır, kana daha fazla oksijen sağlayarak akciğerlerdeki stresi azaltmaya yardımcı olur. Otit ve sinüzitte lokal uygulamalar sıkça kullanılır. Astım, KOAH, SARS (akut solunum yolu yetersizliği sendromu) için klinik çalışmalar devam etmektedir, ancak iltihaplı hastalıklara karşı etkili olabildiğine dair kanıtlar mevcuttur.



OZON TEDAVİSİ İLE ZAYIFLAMA



Araştırmalar ozon terapisinin kilo vermeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Damardan yapılan ozon terapi %40 oranında metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını artırır. 30 dakikalık ozon sauna uygulamasında yaklaşık 600 kalori yakılabilir.



OZON TERAPİ İLE SELÜLİT TEDAVİSİ



Selülit tedavisinde kullanılan ozon, cilt altında biriken yağ asitleriyle etkileşerek yağ zincirlerinin kırılmasına ve vücuttan atılmasına yardımcı olur. Selülitte önemli bir problem olan oksijen eksikliğini giderdiği ve kan akışını artırdığı için yağ metabolizması normale döner. Araştırmalar selülit problemi olan hastalara haftada 1-2 kez toplamda 10 seans uygulanan ozon terapi sonrasında deride belirgin bir sıkılaşma olduğunu göstermiştir.



OZON TEDAVİSİNİN ZARARLARI NELERDİR?



-Bilinen bir yan etkisi yoktur ancak ozonun kararsız yapısı nedeniyle etkileri öngörülemezdir. Genel olarak görülen yan etkiler; allerjik reaksiyonlar, emboliler ve enfeksiyonlardır.



-Direkt gaz enjeksiyonları pulmoner emboli ve ölüm potansiyeli nedeniyle tehlikelidir.



-Hamilelik ve emzirme döneminde kullanım hakkında yeterli kanıt yoktur.



-Akciğer ve gözler ozonun toksik etkisine en hassas organlardır; enfeksiyonlara duyarlı olan akciğer dokusunda hasara neden olabilir.



-Düşük konsantrasyonda ozon inhalasyonu, boğazda irritasyon ve buna bağlı öksürüğe neden olabilir.

NORMALLEŞME DÖNEMİNDE DİŞ TEDAVİLERİ NASIL YAPILACAK?