Parestezi nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır?

PARESTEZİ NEDİR?



Parastezi; karıncalanma, iğnelenme, karıncalanma, batma, uyuşukluk gibi ciltte hissedilen birbirinden değişik biçimlerde ifade edilen bütün durumlara verilen isimdir.

Parestezi hastalık, bozukluk veya sinirlerin yaralanması gibi geniş bir yelpazede ortaya çıkabilir. Geçici parestezi gibi bacak bacak üstüne atarak aynı pozisyonda oturulması, uzun süreli bisiklet turları gibi basit nedenlerden ötürü sinirlerin üzerine yapılan basınç nedeniyle olabilir.



Parestezi, ağır ortopedik koşullarının yanı sıra sinir sistemi hastalıkları ile de oluşabilir. Bazı durumlarda, parestezi acil ortamda en kısa sürede değerlendirilmesi gereken ciddi veya yaşamı tehdit eden bir durum belirtisidir.



PARESTEZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Parestezi özellikle yanma ve karıncalanma ile kendini gösteren bir hastalıktır.



Parestezi belirtileri şunlardır:



- Uzuvlarda görülen karıncalanma hissi,



- Uyuşma ortaya çıkması,

- İğne batmasına benzeyen bir his görülmesi.

Parestezi, özellikle kol, bacak ve ellerde meydana gelmektedir.

PARESTEZİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



- İlaç tedavisinde hastaların mevcut problemlerine yönelik olarak uzman doktor tarafından ağızdan ilaç desteği verilir. Hastalığın tedavisinde yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir.

- Fizik tedavide hasta için uzman bir fizyoterapist ile kasların güçlendirilmesi, dokuların onarılması ve sinir basısının ortadan kaldırılması amaçlanır. Kaslara esneklik kazandırılır ve hareket kapasitesi arttırılır.



- Cerrahi tedavi, uygulanan tüm metotların etkili olmadığı durumlarda yapılan ameliyat işlemidir. Bazı hastalarda sinir sıkışması için basıncın azaltılması gerekebilmektedir. Bu nedenle ameliyat tercih edilebilir.

- Dinlenme ve destekleme tedavisi, sıkışan sinirlerde meydana gelen ağrıyı ortadan kaldırmak için vücudun tamamına veya kısmi bir bölgesine yapılan tedavisidir. Dokuların iyileştirilmesi esas alınır.

