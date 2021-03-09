Pfizer/BioNTech aşısının, corona virüsün Brezilya mutasyonuna karşı etkili olduğu açıklandı

New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan laboratuvar çalışmasının sonuçlarına göre, yüzde 95 etkili mRNA aşısının oluşturduğu antikorlar mutasyona uğrayan corona virü nötralize etmeyi başardı.



Texas Tıp Fakültesi Hastanesi ve aşıyı geliştiren iki şirketin araştıramcıları tarafından yapılan çalışmada Pfizer/BioNtech aşısı olan kişilerden alınan kar örnekleri, P1 varyantıyla aynı özelliklere sahip genetiği değiştirilmiş corona virüsle enfekte edildi.

AŞININ ETKİSİ, VİRÜSÜN ORİJİNAL VERSİYONUNA KARŞI OLANLA AYNI SEVİYEDE



Bilim insanları, aşıyla oluşan antikorların virüsü nötralize etme yeteneğinin, virüsün orjinal virüsüne olanla neredeyse aynı olduğunu bildirdi.



Bununla birlikte, Brezilya’da ortaya çıkan P1 varyantı, corona virüsün başak proteininde meydana gelen mutasyonlara sahip. Aşılar, başak proteinin hedefleyerek çalıştığından bu proteinde meydana gelen değişiklikler kritik bir öneme sahip.



Pfizer ve BioNTech daha önce yaptıkları açıklamalarda aşının İngilte ve Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonlara karşı da etkili olduğunu duyurmuştu, ancak Güney Afrika varyantına karşı koruyucu antikorların üçte iki oranında düştüğü belirtilmişti.



Araştırmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Teksas Üniversitesi uzmanlarından Pei-Yong Shi, BionTech/ Pfizer aşısının varyanta karşı koruma sağlamasının da mümkün olduğunu kaydetti. Pei-Yong Shi, açıklamasını şu sözlerle sürdü: Minimum etkisiz hale getirme sınırını bilmiyoruz. Aşının oluşturduğu bağışıklık yanıtının koruma sağlamak için gereken düzeyin çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim” açıklamasını yapmıştı.

P1 VARYANTI GÜNEY AMERİKA'YI ELE GEÇİRİYOR



Öte yandan, Brezilya’da tespit edilen P.1 varyantı, Güney Amerika ülkelerini derinden etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 2 bin ölüm ile günlük can kaybı rekoru kıran ülkede, araştırmacılar yeni mutasyonun bunda etkili olduğunu belirtirken mutasyonun, diğer varyantlardan 10 kat daha fazla viral yük taşıdığını, 30’lu ve 40’lı yaşlarda ve sağlık sorunu olmayan kişilerde daha çok görüldüğünü açıklamışlardıç . Özellikle Peru’daki hastanelerin kapasitelerinin tamamen dolmuş durumda olduğu ve boşalan yataklar için hasta seçmek durumunda kaldıkları açıklanırken eğer aşılama hızlanmaz ise bütün Güney Amerika’nın P.1 varyantı ile enfekte olma tehlikesi altında olduğu ifade edilmişti.

OTELDE CORONA VİRÜS PARTİSİ (ARŞİV)