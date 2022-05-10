Pfizer'ın Covid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor

ABD'de, Pfizer'ın ürettiği ve Aralık 2021'de kullanım izni verilen Covid-19 hapının faydası hakkındaki soru işaretlerinin arttığı belirtildi.



ABD'li doktorların ve sağlık yetkililerinin, kullanıcıların bazılarında yeniden virüs belirtilerinin görülmesi sonucu, Pfizer'in Covid-19'a karşı evde kullanılabilen Paxlovid hapının işlevselliği hakkında şüpheye düştüğü vurgulandı.



Paxlovid kullanan bin yetişkin üzerinde araştırma yapan uzmanların, şiddetli Covid-19 riski yüksek yetişkinlerin kullanması izniyle piyasaya sürülen ilaç hakkında "hala öğrenilecek çok şey olduğunu" düşündüğü bildirildi.



Araştırma ekibindeki doktorlar, Paxlovid'in beş günlük alımı tamamladıktan birkaç gün sonra Covid-19 belirtileri tekrar görülen vakaların varlığından bahsederken bu hastalardaki virüsün hala bulaşıcı olup olmadığı ve ikinci bir Paxlovid kürü almaları gerekip gerekmediği konusunda emin olmadıklarını ifade etti.



Johns Hopkins Üniversitesi'nden Andy Pekosz'ın, "Paxlovid dozunun virüsü tamamen bastıracak güçte olmayabileceği ve ilaca dirençli mutasyonları tetikleyebileceği" görüşüne de yer verildi.



Geçen hafta, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer'ın Covid-19 hapının virüse tekrar yakalanan hastalara faydalı olduğuna dair "ellerinde kanıt bulunmadığını" bildirmişti.



ABD hükümeti, Pfizer'dan 20 milyon insanı tedavi edecek kadar Paxlovid hapı satın almış ve bunun için ilaç firmasına 10 milyar dolardan fazla ödeme yapmıştı.