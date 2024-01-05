Prematüre bebekler için yapay rahim, her yıl erken doğan 15 milyon bebeğe umut olacak

HER YIL 15 MİLYON PREMATÜRE BEBEK



Bir bebek genellikle 37 ila 40. haftalar arasında doğar. Ancak 28 hafta veya daha erken doğan bebekler prematüre olarak tanımlanır. Dünya genelinde her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor.



Prematüre bebeklerin sorunlarının çoğu akciğerin olgunlaşmamasından kaynaklanır. Yapay rahim bebeğin doğumdan önce sahip olduğu ortamın aynısını kopyalayarak çalışıyor.



Yapay rahim fetüsün göbek kordonunu kan dolaşımı sağlayan ve rahmi taklit ederek fetüsü sıvı bir kese içine yerleştiren bir oksijenatöre bağlayarak fetüsün nefes almasına izin verir.



Deneyde gözlemlenen kuzular, 23-24 haftalık prematüre insan yavrusunun biyolojik eşdeğeri olan 106 ila 113 gün arasında doğdu.



Erken doğmuş kuzular üzerindeki ilk deneylerin onları hayatta tuttuğu ve hayvanların akciğer, beyin ve diğer organlarda sağlıklı gelişim gösterdiği belirlendi.



Kuzularda gerçekleştirilen başarılı deneyler FDA'nın insan deneylerini başlatmak için onay almayı düşünmesine yol açtı. Yılın sonlarına doğru insan deneyleri konusunda karar açıklanacak.

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