Prof. Dr. Cihat Ünlü, doğurganlık çağındaki her 10 kadından birini etkileyen endometriozis (çikolata kisti) ile ilgili çalışmalardan ötürü ABD'de EndoMarch Yılın Uluslararası Kahramanlık Ödülü'ne layık görüldü.

Ünlü, hem hekim yetiştirdiği hem hasta tedavi ettiği hem de toplumu uyarıdğı için 'endometriozis kahramanı' ilan edildi.

Hürriyet gazetesinden Mesude Ersan'ın haberine göre, ödülünü 30 Mart'ta New York'ta alan Ünlü, "Bana da sürpriz oldu ve büyük onur duydum" derken, haberde profesörün açıklamalarına yer verildi.

'Endohero' seçilen Ünlü, aynı zamanda Türk Alman Jinekoloji Eğitim ve Araştırma Hizmet Vakfı'nın kurucusu ve başkanı. 2007'de Türkiye ve Almanya tıbbına katkılarından dolayı Almanya Cumhurbaşkanı tarafından 'Sertifika Hakkı' ile onurlandırılan Ünlü, 2014'te Alman Kadın Hastalıklaır Derneği onursal üyeliği aldı; 2017'de de Suriyeli mülteci kadın sağlığını iyileştirmek' projesi nedeniyle Türk hükümetince ödüllendirildi.