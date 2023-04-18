Robotik ameliyatla akciğer nakli

Kaburgalara zarar vermeden göğüs altından küçük bir kesiyle tamamen robot aracılığıyla yürütülen ameliyatla akciğer naklinin başarıyla yapıldığı belirtildi.



Ameliyatın şubat sonunda yapıldığı ve 5 saat sürdüğü açıklandı.

"KİLOMETRE TAŞI OLACAK"



Hastanenin akciğer hastalıkları bölüm şefi Albert Jauregui, benzer bir ameliyatın şimdiye kadar sadece New York'taki Mount Sinai Hastanesinde yapıldığını, ancak orada robotik ameliyatın kısmen kullanıldığını ifade ederek, Vall d'Hebron'daki robotik ameliyatın öncü olduğunu ve bu tekniğin uluslararası boyutta ilerleyişinde kilometre taşı olacağını söyledi.

"ARABANIN KAPORTASINI AÇARMIŞ GİBİ"



Akciğer nakillerinin, organlara ulaşmak için göğüs kafesinde büyük bir kesi açılması ve kaburgaların kırılması gerektiğinden, zor ameliyatlar olduğunu aktaran Jauregui, yeni teknik sayesinde göğüs kafesinde böyle bir kesi olmadan ve kaburgalara zarar vermeden, "sanki arabanın kaportasını açarmış gibi küçük bir kesi ile" robotik ameliyatın yapıldığını ifade etti.

