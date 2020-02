Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, yeni tip corona virüsü salgını ve tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Dün için bahsettiğimiz uçağın gelişi Ankara'ya planlanmamıştı normalde İstanbul seferiydi. Çin'de enfeksiyonun kaynağı Wuhan kentiydi. İran'da ise Kum ve Meşhed bölgesi.

''İRANLI HİÇ KİMSEYİ ALMIYORUZ''

Bu süreçte Türkiye'ye getirilmemesi gelmemeleri özel bir yaklaşımla Wuhan'dan getirdiğimiz yolcularımız gibi getirme noktasında yaklaşımımız oldu. İranlı hiç kimseyi almıyoruz bu süreçte. Şu an Çin'den Wuhan dışından gelebilecek olanlarla ilgili 14 günlük gözlem uyguluyoruz.

Sınırda da gelenler olduğunda biz cuma gününden itibaren Kum ve Meşhed geçmişi olanları özel karantinaya aldık. 23 kişi alınmış oldu 28 kişiye de geri çevirdik sınırlarımızdan almadık. İranlılar için söylüyorum. Uçağı niye Ankara'ya çevirdik? Hastanemizin hazır olması. İstanbul'da da hazırlıklarımız tamamdı. Daha önce de personelimizin deneyiminin varlığı Ankara'yı daha uygun gördük.

''DÜNYADA 81 BİN 7 ENFEKTE VAKAMIZ VAR''

Bu salgın dün itibariyle Çin dışında 33 ülkede görüldü. Artıl hızı düştü. 400-500'lere düştü. Dünyada 81 bin 7 şu an enfekte vakamız var. Dün itibariyle Brezilya ve İsviçre ilave oldu. Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir corona virüs enfeksiyonuna vakasına rastlanmadı. Bu rastlanmayacağı anlamına gelmez. Virüsün Türkiye'ye girme ihtimali olmadığını söyleyemeyiz. Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az etkilenebilir ülke olursak bizim için başarı olur. Yeni kaynaklar İran ve benzeri ülkeler.

''ÇİN VE İRAN'A UĞRAYANLARI 14 GÜN GÖZETİM ALTINA ALIYORUZ''

Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım. Tedbirlerimizi almamız, sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor. Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk. Termal kamera ile ateşi yüksek olan vakayı görmek Wuhan'dan gelen uçuşlar durduruldu. Başka ülkeler üzerinden gelip Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İran ile benzer durumu yaşayacağız. Son 14 gün içinde İran'a uğramış kişiler oldu. İran ile ilgili pazar günü kapattık. Sınırdan içeri girenleri önlememiz gerekiyor. Cuma gününden itibaren pazar gününe kadar o süreçte 28 kişiyi geri gönderdik.

''4 SINIR KAPISINDA SAHRA HASTANELERİ OLUŞTURACAĞIZ''



Dün geceden itibaren 00.00 itibariyle tamamen yasak kondu hiç kimse alınmadı. Sınır bölgesinde sahra hastaneleri de oluşturup burada 14 günlerini tamamlama noktası içindeyiz. 4 sınır kapısında sahra hastaneleri oluşturacağız. Kum kenti veya İran'dan Türk vatandaşımızın gelme durumu söz konusu olursa Elazığ Van gibi hastanelerde karantina almayı. Kum ve Meşhed geçmişi olanları 14 gün sınır ve sınıra yakın bölgede tutmak, ülke içine almamak yeni yaklaşımımız. Türk vatandaşımızı sahipsiz bırakmak istemiyoruz. Türkiye'deki vatandaşımızı da korumak durumundayız. Uçak içinden Kum ve Meşhed teması olan yolcu olmamalı diyorsunuz. Kum ve Meşhed öyküsü ve teması olanları mutlaka karantinaya alıyoruz.

''BUGÜN İTİBARİYLE YOLCULARIMIZIN SONUÇLARI NEGATİF''

(İran'dan gelenler) Bugün itibariyle hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını hepsinin negatif olduğunu corona virüsü hastası şu an itibariyle olmadığını çok rahat söylebiliriz. İlk test... Kuluçka döneminde negatif çıkabilir yaş durumu dahil olmak üzere her hasta için risk analizi yapılıyor olacak buna göre gerekirse 14 güne kadar gözlem altında bulundurma üzere yaklaşım sergilenecek.

CORONA VİRÜSÜ VAKALARININ GİZLENDİĞİ İDDİASI

Tedavi zincirini bırakıp, 'Sonucunuz negatif, gidebilirsiniz' mi denecek? Böyle bir şey olabilir mi? Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir şeyi gizleyebilir misiniz? Gizlediğinizde bir daha dünyada bir yeriniz olabilir mi?

''HASTA SAYISINDA YÜZDE 19'A YAKIN AZALMA GÖRDÜK''

Bu enfeksiyon grip gibi bulaşıyor. Özellikle şu dönemde kişisel hijyen ve el yıkama çok önemli. 2 hafta önce yüzde 17 geçen hafta yüzde 19'a yakın hasta sayısında azalma gördük. Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi olan, soğuk algınlığı belirti ve bulguları olanlar bulaştırmamak üzere maske kullanmalı.

''BİZE DE GELME DURUMU HER AN OLABİLİR''

(Karantina hizmeti) Özellikle sağlık personelinin teması sebebiyle ciddi korumaya alınması gerekiyor, bütün tedbirlerle hizmeti sürdürüyoruz. Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi salgının olduğunu biliyoruz. Irak'ta görüldü Suriye'de yarın görülebilir. Ülke risk altında. Yaptığımız ülkeye girişi önlemek. Olabilir. Olduğunda da tedavi ile ilgili her türlü hazırlığımızın olduğu ile ilgili tedbirlerimizi almış durumdayız. Gerektiğinde sınırda sahra hastaneleri kurup sınırda tamamlanması gerektiğini düşünmeye başladık. Sınırda 4 kapıda sahra hastaneleri kurulması için arkadaşlarımız sahadalar.

''VİRÜSÜN SICAK ORTAMLARDA ÖMRÜNÜN KISA OLDUĞUNU BİLİYORUZ''



Virüsün bilinmezlikleri var. Virüsün sıcak ortamlarda ömrünün kısa olduğunu biliyoruz. Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve bizim Bilim Kurulu'nda bir kanaat söz konusu. Ülkeye girişi ne kadar geciktirilirse olamaz denilebilir mi? Olabilir. Gelebilir. İran'da şu an Kum kenti veya temas eden vatandaşınız gelebilir gelmek isteyebilir. Almayacak mısınız?''