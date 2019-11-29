Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı yapacak (Alımlar aralık ve şubatta)

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Sağlık Bakanlığı, 17 bin 689 personel alımı için süreci başlatıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atamalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz.

ALIMLAR ARALIK VE ŞUBATTA



Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız.

ALIMLAR HANGİ BÖLÜMLERDE?



7 bin 525’i hemşire, 2 bin 182’si ebe ve 6 bin 951’i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız.

DUYURULAR NEREDEN YAPILACAK?



Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM’nin(http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. "

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