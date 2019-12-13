Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.



Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.



Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.



TERCİH İŞLEMLERİ 13 ARALIK'TA BAŞLAYACAK



Adaylar tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.



Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim görmüş adayların 17 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekecek.



Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasındaki duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte istenilen belgeleri iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecekler. 17 Aralık itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.



Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmayacaklar.



Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.



8 BİN 845 KADRODAN 3 BİN 763'Ü HEMŞİRE



Atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

