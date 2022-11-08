Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı: Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin gelecek olan başvuru duyurusu beklenmeye devam ediyor. Bakan Koca, "Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı!" yaptığı duyurunun ardından, başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman?



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi verdi. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;



"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."



Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru tarihi ve ayrıntıları açıklanmadı.



Başvuru tarihlerinin yıl sonundan önce duyurulması bekleniyor.

BAKAN KOCA'DAN 85 BİN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI



Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin personel alımı yapılacağını duyuran Bakan Koca şu ifadelere yer verdi;



"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.



Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz”