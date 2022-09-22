Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! (Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?)

Sağlık Bakanlığı tarafından 85 bin personel alımı için başvuru ilanının yayımlanması bekleniyor. Atama bekleyen sağlık çalışanları için bu büyük fırsatı Bakan Koca sosyal medya hesabından geçtiğimiz ay duyurmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor.



Bakan Koca açıklamasında, "Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" ifadelerinde bulunmuştu.



Buna göre; Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımının Ocak ayından önce yapılması planlanıyor.

BAKAN KOCA'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte, Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin personel alacağını duyurdu.



Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detaylarına yer veren Bakan Koca açıklamasında şu ifadelerde bulundu;



"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak.



Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.



Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz"