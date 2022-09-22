Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! (Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?)

Sağlık Bakanlığı, 85 bin personel alımı yapacağını duyurmasının ardından birçok kişi personel alımına ilişkin detayları sorgulamaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte, Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin personel alacağını duyurmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! (Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?)

Bakanlığı tarafından 85 bin personel alımı için ilanının yayımlanması bekleniyor. Atama bekleyen sağlık çalışanları için bu büyük fırsatı Bakan Koca sosyal medya hesabından geçtiğimiz ay duyurmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor.

Bakan Koca açıklamasında, "Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" ifadelerinde bulunmuştu.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımının Ocak ayından önce yapılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! (Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?) - 1

BAKAN KOCA'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte, Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin personel alacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detaylarına yer veren Bakan Koca açıklamasında şu ifadelerde bulundu;

"85 bin alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak.

Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz"

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...