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Sağlık Bakanlığı "randevu" dolandırıcılarına karşı uyardı

Sağlık Bakanlığı, "Randevunuz iptal olmuştur" diyerek kişisel bilgi isteyen telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 22:26

Sağlık Bakanlığı "randevu" dolandırıcılarına karşı uyardı

Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlıktan arıyormuş izlenimi verilerek sahte telefon numaralarından vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"'Randevunuz iptal olmuştur' diyerek sizi arayan ve sizden bilgilerinizi isteyenlere adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı, adresinizi vermeyin. Bu telefon numaralarını geri aramayın. Hastane randevularınız konusunda doğru ve güvenilir bilgiyi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) web mobil uygulaması ve çağrı merkezinden (ALO 182) edinin."

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