Gün içinde artış gösteren sıcakların terlemeyle birlikte vücutta su kaybına yol açtığına dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ferruh Gürkaynak, "Bu sebeple kişinin yeterli sıvı alması çok önemlidir. Gün içinde kaybedilen suyu geri kazanmak için yeterli miktarda sıvı alınamaması, kanın koyulaşmasına yol açar. Bu durum daralmış bacak, beyin ve kalp damarlarının pıhtıyla tikanmasına ve kalp krizine sebep olabilir. Ramazanda su kaybına sebep olan kötü bir alışkanlık da sahurda koyu çay ve kahve tüketimidir. İdrar sökücü özelliği sebebiyle gün içinde su kaybına sebep olan bu alışkanlığın iftar sonrasına bırakılması, sahurda ise bol bol su içilmesi gerekir" dedi.



İFTARI SU İLE AÇIN



Türkiye gazetesinde yer alan haberde, iftarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerektiğini hatırlatan Dr. Ferruh Gürkaynak "İftarın klasik olarak bir bardak suyla açılması uygundur. Arkasından bir çorba içilmesi ve 10 dakika ara verdikten sonra da diğer yiyeceklerin yavaş bir şekilde tüketilmesi gerekir. Ancak yemeğe oturup birden üç kap yemek tüketmek risklidir. Ramazanda alınması gereken sıvı sudur. Bol su içmeli ve tatlı olarak da sütten yapılmış olanlar tercih edilmelidir. Sahurda kesinlikle aşırı tatlıdan kaçınmak gerekir. Çünkü bu tatlıların tüketiminden sonra açlık ve susuzluk hissi artmaktadır" dedi.



SİGARAYA DİKKAT!



Ramazanla birlikte değişen hayat tarzının en çok kalbi etkilediğini vurgulayan Dr. Gürkaynak, yapılan hatalardan birinin de tiryakilerin iftarda ve sahurda art arda sigara içmeleri olduğunu söyledi. Sahurda sigara içip yatmanın kalp krizini tetiklediğini belirten Dr. Gürkaynak "İftara sigara içerek başlamak ya da az bir miktar yemeğin hemen ardından art arda sigara içmek son derece tehlikelidir. İftarla birlikte arka arkaya üç dört sigara içimi sonrası oluşabilecek ritim bozukluğu, ani ölüme sebep olabilir. Kalp sağlığı açısından sahurda da sigara içmemek çok önemlidir. Çünkü sahurda sigara içimi sonrası hemen uykuya dalmak, kalp krizi riskini artırır" dedi.



HAREKET ÖNEMLİ



iftar sonrasında hareketin önemli olduğunu belirten Dr. Gürkaynak, teravih namazı kılan yaşlılara da bir tavsiyede bulundu. Gürkaynak, "Eğer kişi teravih namazına gidiyorsa ve yaşlıysa uzun süre oturur pozisyonda olması risklidir. İftar sonrası yemek yedikten bir saat sonra yanm saatlik bir yürüyüş de faydalı olabilir" dedi.

