Sedimantasyon nedir, kandaki değeri kaç olmalıdır? Sedimantasyon yüksekliği nasıl tedavi edilir?

SEDİMANTASYON NEDİR?



Kimi hastalıklar insan vücudunda farklı etkilere neden olarak belirtiler gösterirler. Vücuttaki enfeksiyon miktarının artması da bir hastalık belirtisidir. Vücuttaki enfeksiyon miktarı, sedimantasyon (çökelme) adı verilen bir test ile ölçülür.



Sedimantasyon hız testi olarak da bilinen bu test, vücuttaki iltihabı tespit etmeye yardımcı olan basit bir kan örneklemiyle yapılır.

Sedimantasyon hızı testi tek başına bir tanı aracı değildir, ancak doktorunuzun inflamatuar bir hastalığın ilerlemesini teşhis etmesine veya ilerlemesini izlemesine yardımcı olabilir.



Doktorunuzun kullandığınız ilaçlara ya da sizin durumunuza ilişkin bir özel uyarısı olmadıysa aç ya da tok fark etmeksizin yapılabilir. Sedimantasyon testi için damardan kan örneği alınır.

Sedimanyasyon, saat başına milimetre (mm/saat) cinsinden ölçülür. Referans aralıkları yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişir.



SEDİMANTASYON YÜKSEKLİĞİ NEDİR?



Vücutta iltihaplanma, ateş, ağrı ve şişmeye neden olan hastalıklar sonucu sedimantasyon yükselmektedir. İnflamasyona veya hücre hasarına neden olan bir durum varsa, kırmızı kan hücreleri (RBC) bir araya toplanma/kümelenme eğilimindedir. Bu kümelenme, RBC'lerin kan örneğinin yerleştirildiği bir tüpün içinde çökme hızını etkiler.

Hücreler (RBC) bir test tüpünün dibine ne kadar hızlı ve daha fazla çökerse, iltihaplanma olasılığı o kadar yüksektir. Yüksek sedimantasyon vücutta aktif bir hastalık süreci olabileceğini anlamına gelmektedir.



Sedimantasyon yüksekliğine neden olan hastalıklar;



-Aktif enfeksiyonlar

-Kanser

-Kalp damar hastalıkları

-Romatizmal hastalıklar

-Alerjiler

-Böbrek hastalıkları

-Kan hastalıkları

-Şeker hastalığı

-İnflamatuar bağırsak hastalıkları

-Nörodejenaratif hastalıklar (Parkinson).

Ayrıca birçok başka etken de sedimantasyonun yükselmesine neden olabilmektedir.

Aktif hastalık olmayan birçok durum da sedimantasyonu yükseltebilir. Bunlar arasında;



-Gebelik

-İleri yaş

-Kadın olmak

-Adet döneminde olmak

-Yakın zamanda yağlı bir yemek yemiş olmak

-Obez olmak

-Kullanılan bazı ilaçlar bulunmaktadır.

SEDİMANTASYON YÜKSEKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Vücutta iltihaplanmaya neden olan bir hastalık olduğunda sedimantasyon yükselmektedir. Buna neden olan hastalığın belirlenip tedavi başladıktan sonra bağışıklığı güçlü tutmak adına sağlıklı beslenilmeli, bol sıvı alınmalı, düzenli uyku uyunmalı ve egzersiz yapılmalıdır.

SEDİMANTASYON KAÇ OLMALI?



Normal aralık, erkekler için 0 ila 22 mm/saat ve kadınlar için ise 0 ila 29 mm/saattir. Yaş ve cinsiyet faktörleri de göz önüne alındığında normal değerler şu aralıklarda olmalıdır:



50 yaşından küçük erkeklerde 0 ila 15 mm/saat,

50 yaşından büyük erkeklerde 0 ila 20 mm/saat,

50 yaşından küçük kadınlarda 0 ila 20 mm/saat,

50 yaşından büyük kadınlar için 0 ila 30 mm/saat.

Sedimantasyon testinde sedimentasyon hızının yüksek çıkması, vücudunuzda iltihaba neden olan bir hastalığınızın olduğunun işaretidir.