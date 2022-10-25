Şeker hastalığının asıl nedeni nedir? Prof. Dr. Alper Çelik anlattı

Sağlıklı bir bireyde açlık kan şekerinin 70-100 mg/dL arasında normal olarak kabul edilmektedir. Eğer kişinin kan değerinde şeker seviyesinin bu aralık üzerine çıktığı görülürse kişi diyabet hastası olduğunu işaret etmektedir.



Şeker hastalığının asıl nedeni kişinin insülin hormonu üretiminin herhangi bir nedenden dolayı yetersiz veya hiç üretmemesinden kaynaklanmaktadır. Ya da vücut dokularının insüline karşı duyarsız hale gelmesinden de kaynaklanabilmektedir.



Diyabetin 2 farklı çeşidi bulunmaktadır. En yaygın görülen ise genellikle 35-40 yaş üzerindeki bireylerde ortaya çıkan tip 2 diyabettir. Tip iki diyabette kişi insülin direncine sahip olmaktadır. Pankreas yeterli insülin üretimi salgılamasına rağmen hücrelerin insülin hormonu algılayıcı reseptörlerin çalışmaması nedeniyle bu hormona karşı duyarsız olması şeklinde açıklanabilmektedir.



Bundan dolayı da kan şekeri insülin tarafından dokuları taşımaz ve kan glikoz düzeyi normalin üstüne çıkmasına neden olur. Bu durumda kişilerde ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma, fazla yemek yeme gibi belirtilerle kendini göstermektedir.



Birçok farklı ciddi hastalıkların da oluşumuna neden olan tip 2 diyabette uygulanan tedavilerin tamamına uyulması büyük önem taşımaktadır. Uzun süre kan şekerin yüksek olması böbrekler ve gözler başta olmak üzere tüm vücutta ciddi ve kalıcı hasarlar bırakabilmektedir. Diyabet teşhisi konulan hastalar bu süre içerisinde diyabet eğitimi alarak diyetisyen kontrolünde hastaya uygun görülen bir programda takibinin yapılması gerekmektedir.



Metabolik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Çelik bu süreçte diyabet hastalarının diyetisyen ve psikolog eşliğinde Özel Etiler Hastanesinde tedavilerini sürdürmektedir.