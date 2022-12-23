Septum deviasyonu nedir?, Deviasyon ameliyatı nasıl yapılır?

SEPTUM DEVİASYONU NEDİR?



Septum deviasyonu, burundaki kemik ve kıkırdak yapının doğru yerleşmemesi ya da eğriliği sebebiyle nefes alıp vermenin zorlaşması, hatta bazı durumlarda burun deliklerinin tamamen kapanmasıyla nefes almanın imkansız hale gelmesi durumudur.

Septum deviasyonu, genellikle geçirilen fiziksel travmalar (çarpma, düşme vs.) sebebiyle meydana gelmekte, bazı durumlarda ise anne karnındaki süreçte ya da genetik nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.



SEPTUM DEVİASYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR? HANGİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKAR?



Septum deviasyonunun en belirgin belirtisi olarak da karşımıza çıkan burun tıkanıklığı, nefes alma güçlüğüne sebep olmaktadır. Hafif nitelikte septum deviasyonu bulunan bazı kişilerde belirtiler soğuk algınlıkları sırasında ortaya çıkmaktadır.



Septum deviasyonunun sebep olduğu sağlık sorunları şu şekilde sıralanabilir:



- Tek veya çift taraflı oluşan burun tıkanıklıkları

- Horlama ya da apne

- Östaki borusunda tıkanıklık

- Kulakta sıvı birikimi

- Geniz akıntısı

- Baş ağrısı

- Tekrarlayan burun kanamaları

- Tekrar eden ya da uzun süren faranjit, sinüzit, bronşit hastalıkları.



SEPTUM DEVİASYONU NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Normal yapısı gereği, ince ve düz olması gereken nazal septumun eğri olması, solunumu zorlaştırabilmekte ya da imkansız hale getirebilmektedir. Septumdaki eğriliğin burun tıkanıklığına sebep olacak nitelikte eğri ya da yanlış konumlanmış olması durumunda, cerrahi müdahale gerçekleştirilmektedir. Burun orta hattındaki kıkırdak ve kemik dokunun eğriliğinin düzeltildiği ameliyatlar, septoplasti olarak adlandırılmaktadır.

DEVİASYON AMELİYATI NE ZAMAN ÖNERİLİR? DEVİASYON AMELİYATI NASIL YAPILIR?



Deviasyon belirgin derecede burun pasajını daraltır. Hastanın belirgin burun tıkanıklığı şikayeti varsa operasyon önerilir. Operasyon genellikle burun gelişimi tamamlandıktan yani 18 yaş sonrasında yapılır. Ancak seçilmiş bazı vakalarda daha erken yaşta da operasyon yapılabilir.

Operasyon her mevsimde yapılabilir. Alerjik hastalarda alerji mevsiminde yapılması önerilmez. Deviasyon ve konka büyümesi (burun eti) ameliyatları birlikte uygulanabilir. Bu iyileşme süresinde de bir uzamaya sebep olmaz. Tüm burun ameliyatlarında direkt gözle ameliyat yerine yaygın olarak endoskop kullanılır ve operasyonlar endoskop eşliğinde yapılır.