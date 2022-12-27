Septum nedir ve çeşitleri nelerdir?

Septum burunun iki yanında yer alan kanatlardır. Özel bir yapısı bulunmaktadır, kişinin düzenli ve kusursuz bir şekilde nefes almasına yardımcı olur. Birçok kişinin septumunda zaman içerisinde sorun oluşmaktadır. Ancak bu durum küçük bir operasyon ile düzeltebilir. Ancak ileri derece de burun kemiği eğriliğinde mutlaka estetik bir operasyon uygulanır.

SEPTUM DEVİASYONU NEDİR?



Septum deviasyonu, burundaki kemik ve kıkırdak yapının doğru yerleşmemesi ya da eğriliği sebebiyle nefes alıp vermenin zorlaşması, hatta bazı durumlarda burun deliklerinin tamamen kapanmasıyla nefes almanın imkansız hale gelmesi durumudur.



Septum deviasyonu, genellikle geçirilen fiziksel travmalar (çarpma, düşme vs.) sebebiyle meydana gelmekte, bazı durumlarda ise anne karnındaki süreçte ya da genetik nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.

SEPTUM DEVİASYONU NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Normal yapısı gereği, ince ve düz olması gereken nazal septumun eğri olması, solunumu zorlaştırabilmekte ya da imkansız hale getirebilmektedir. Septumdaki eğriliğin burun tıkanıklığına sebep olacak nitelikte eğri ya da yanlış konumlanmış olması durumunda, cerrahi müdahale gerçekleştirilmektedir. Burun orta hattındaki kıkırdak ve kemik dok