Serbest T4 nedir, kaç olmalı? Serbest T4 düşüklüğü ve yüksekliği anlamı

SERBEST T4 NEDİR?



T4 (tiroksin) tiroid bezi tarafından üretilen ana hormondur. Kanınızdaki serbest T4 miktarını ölçmek için bir laboratuvar testi yapılabilir.



SERBEST T4 KAÇ OLMALI?



Sağlıklı bireylerde serbest T4 hormonunun kandaki düzeyi 0.6-1 ng/dl aralığında olmalıdır.



SERBEST T4 DÜŞÜKLÜĞÜ VE YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?



Önemli olarak, serbest T4 seviyeleri, tiroid hormonu bağlayıcı proteinleri değiştiren ilaçlar ve tıbbi durumlardan etkilenir.

Östrojen, oral doğum kontrol hapları, hamilelik, karaciğer hastalığı ve hepatit C virüsü enfeksiyonu, artan tiroid hormonu bağlayıcı proteinlerin yaygın nedenleridir ve yüksek bir Total T4 ile sonuçlanacaktır.

Testosteron veya androjenler ve anabolik steroidler, tiroid hormonu bağlayıcı proteinlerin azalmasının yaygın nedenleridir ve düşük Total T4 ile sonuçlanacaktır.



Hamilelik gibi bazı durumlarda, bir kişi normal tiroid fonksiyonuna sahip olabilir ancak Total T4 seviyeleri normal referans aralığının dışında olabilir.

Serbest T4'ü ölçen testler - serbest T4 (FT4) veya serbest T4 indeksi (FTI) - bu durumlarda tiroid bezinin nasıl çalıştığını daha doğru bir şekilde yansıtabilir.

SERBEST T4 DÜŞÜKLÜĞÜ VE YÜKSEKLİĞİNİN TEDAVİSİ



Tedavide öncelikle T4 seviyesinde dalgalanmaya yol açan hastalık tespit edilir. Hipotiroidi vakalarında sentetik (yapay) tiroid hormonları kullanılabilir. Hipertiroidi vakalarında ise cerrahi müdahale, radyoaktif iyot tedavisi veya tiroid önleyici ilaç tedavisi uygulanabilir.