Siğil nedir, neden olur ve nasıl geçer? Siğile ne iyi gelir?

SİĞİL NEDİR?



Verrü yani siğil grubu hastalıklar HPV virüslerine bağlı gelişen selim epitel artışı ve keratin artışı ile giden sık görülen deri enfeksiyonlarındandır. Ortaya çıkış süresi birkaç haftada ile bir yıldan uzun sürelere kadar değişebilmektedir. Klinik görünüm HPV tipine, anatomik bölgeye ve kişinin bağışıklık durumuna göre değişmektedir.



Siğilleri olan hastalar çoğu zaman diğer açılardan sağlıklıdır. Ancak bağışıklık sistemi ve hastalığın görülmesi bağlantılıdır.

İmmunsupresyona yol açan bir hastalık ya da kortizon gibi bağışıklığı baskılayan ilaç kullanımı ve organ nakli olanlarda siğil görülme olasılığı daha fazladır.

SİĞİLLER BULAŞICI MIDIR?



Siğillere, HPV (Human Papilloma Virus) neden olur ve siğiller kişiden kişiye direkt temas ile bulaşırlar. Genital siğiller ise cinsel ilişki ile bulaşmaktadır.

Enfeksiyonun vücuda girişi ve siğil oluşumu için kolaylaştırıcı faktörler vardır. Ancak indirekt bulaşmalar da gözlenebilir. Havuz kenarları, ortak kullanılan banyolar, hamam, kaplıcalar gibi ıslak ve sıcak ortamlardan ve ortak kullanılan havlu, bornoz, terliklerle de bulaşma görülebilir.

SİĞİL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



Normalde siğillerin çoğu vücut için zararlı değildir ve herhangi bir tedavi yapılmadan da haftalar ya da aylar içinde kendiliğinden kaybolur. Fakat kozmetik olarak rahatsız edici ise veya genital bölgede ortaya çıkarsa tedavi edilmesi gerekir. Aynı şey, ayak tabanında bulunan ve yürürken ağrıya neden olan siğiller için de geçerlidir.

Aşağıda listelenen bazı durumlarda mutlaka bir doktora başvurulması önerilir:



SİĞİLDE KANAMA YA DA İLTİHAPLANMA VARSA



Atopik dermatit gibi başka cilt hastalıkları ile birlikteyse

Göbekli siğil olarak bilinen molluskum kontagiosum türünde siğil varsa

Yaş ile birlikte ortaya çıkan seboreik siğiller ile bazı cilt kanseri türleri karışabilir. Bu nedenle bunların zararsız seboreik siğil olduğundan emin olmayan herkesin kötü huylu oluşumların ekarte edilmesi adına sağlık kuruluşlarına başvurması önerilir.



Siğil tedavisinde kullanılan farklı yöntemler ve çözümler vardır. Tercih edilecek tedavi yöntemi siğillerin tipine, boyutuna, sayısına ve konumuna göre değişiklik gösterir.

Tedavide sıklıkla salisilik asit çözeltisi içeren ilaçlar, kriyoterapi adi verilen dondurma yöntemi ya da cerrahi prosedürler uygulanır.

Tedavi sonrası bazı kişilerde HPV virüsü pasif duruma geçer ve siğil tekrarlamaz. Bazı bireylerde ise bağışıklık sistemi zayıflığı nedeniyle tekrarlama olasılığı vardır. Bu nedenle tedavi sonrası bağışıklığı güçlendirilmesi önem arz eden bir konudur.



SALİSİLİK ASİT VEYA LAKTİK ASİT İÇEREN İLAÇLAR

Salisilik asit çözeltileri, siğile birkaç hafta boyunca günde birkaç kez uygulanarak kullanılır. Bunlar krem, cila gibi çeşitli şekillerde üretilir ve bazı formlarında laktik asit de bulunur. Bu ilaçları içeren bant yapıları ile gerçekleştirilen tedavi yöntemine birkaç hafta boyunca ve her gün uygulanarak devam edilir. Uygulama öncesi bantların 15 dakika kadar suda tutulması tedavinin etkinliğini artırıcı özellik gösterebilir.



KRİYOTERAPİ TEDAVİSİ

Kriyoterapi tedavisinde doktor siğile sıvı azot (nitrojen) uygular. Sıvı azot aşırı soğuktur ve üst cilt katmanındaki hücreleri yok eder. Kriyoterapi uygulaması farklı şekillerde yapılabilir.

Uygulama sırasında genellikle pamuklu bir çubuk sıvı azotun içine batırılır ve siğil üzerinde birkaç saniye baskı uygulanır. Uygulama haftada en az bir kez siğil tamamen geçinceye kadar tekrarlanır.



Kriyoterapi bazı yan etkilere neden olabilir. Tedavi sırasında ağrı ve sonrasında bazı hastaların cildinde skar adı verilen yara izi ya da renk değişikliği oluşabilir.

Diyabetik ayak veya periferik arter hastalığı olan kişilerde siğiller kriyoterapi ile tedavi edilmemelidir. Çünkü ayaktaki siğile uygulanan tedavi sinir hasarına veya kötü şekilde iyileşme gösteren yaralara neden olabilir.



Kriyoterapi uygulamalarında birden fazla seans gerekli olabilse de genellikle siğilin düşürülmesi sağlanır. Biraz ağrılı olabilen bu işlemde siğilin çevresindeki ve altındaki deri dondurulur. Donan cilt yaklaşık olarak bir hafta içerisinde siğili yukarıya doğru kaldırarak cilt yüzeyinden uzaklaştırır.



CERRAHİ TEDAVİ

Bazı siğillerde ilaç ya da kriyoterapi tedavisi işe yaramayabilir. Bu durumda siğil cerrahi olarak çıkarılmak suretiyle tedavi edilir. Lokal anestezi ile bölge uyuşturulduktan sonra siğil, bistüri veya elektrikli cerrahi aletler vasıtası ile kesilerek çıkarılır. Cerrahi tedavi yöntemlerinin ardından siğil bölgesinde yara izi gelişebilir.



Herkesin hayatının bir bölümünde karşılaşabileceği siğiller, kötü huylu olmayan cilt oluşumları arasında yer alır ve genellikle birkaç yıl içerisinde kendiliğinden gerileme gösterebilir.

Vücudunuzun herhangi bir bölgesinde tespit ettiğiniz siğillerin kısa sürede giderilmesi ve diğer vücut bölgelerine veya başka kişilere yayılımının önüne geçmek için sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman dermatoloji hekimlerinden destek almanız önerilir.