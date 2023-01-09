Sintigrafi nedir, nasıl çekilir? Sintigrafi ne kadar sürer?

SİNTİGRAFİ NEDİR?



Sintigrafi, radyoaktif bir maddenin vücuda; damar, ağız ya da diğer yollar ile verilmesi ve özel kameralar ile görüntülendiği tanı yöntemidir.

Sintigrafi, incelenmesi istenen her organ için farklı bir radyoaktif ilaç verilerek o ilacın ilgili organdaki tutuluşunu, dağılımını, atılışını inceler.



SİNTİGRAFİ NASIL ÇEKİLİR?



Sintigrafi yöntemini hastaya uygulayacak kişi; nükleer tıp teknoloji uzmanıdır. Bu uzman, cihazların nasıl kullanıldığını, hastaya nasıl uygulandığı gibi benzer teknik konularda tecrübelidir.



Ayrıca bu uygulama esnasında;



Kan akışına etki etmeyen rahat kıyafetler giyilmelidir.

Altın, gümüş vb. takılar çıkarılmalıdır. Saç tokası, kemer vb. süs eşyaları takılmamalıdır.

Sintigrafi yönteminde rahat görüntüleme yapabilmek için özel önlük takmak gerekir.

Özel ilacı hastaya hemşire tarafından çeşitli yollardan (ağız, damar) verilir.

Özel ilacın vücutta hasarlı bölgeye ulaşması için beklenir.

Gama kamerası ile yayılan radyasyon dalgaları işlenir.

Hastanın hareket etmemesi gerekir. İstenildiği zaman yön değiştirmesi söylenir.

Veriler, doktor tarafından incelenir. Eğer istenilen veriler elde edilemediyse işlem tekrarlanır.

Doktor, işlem sonrasında hastayı bilgilendirir. Yapılması gereken ve yapılmaması gereken konular hakkında uyarılarda bulunur.

Sintigrafi görüntüleme işlemi bittikten sonra hasta yaşamına kaldığı yerden devam edebilir. Daha sonrası için bir yan etki oluşmaz.

Röntgen de kullanılan radyasyon seviyesi daha yüksektir. Ancak sintigrafi görüntülemesinde radyasyon minimum seviyededir. Sağlam yapılı organlar ve dokular radyasyondan etkilenmez.

Hastanın vücuduna gönderilen özel ilacın vücuttan arınma süresi çok kısadır. Yaklaşık 4 gün içinde vücut tamamen temizlenir. Dışkı ile vücuttan uzaklaştırılır.

Özel ilacın kişide hassasiyet oluşturup oluşturmadığı önemlidir. Görüntüleme işleminin başarılı olması için alerji vb. hassasiyet durumlarının oluşmaması gerekir. Oluşması çok nadirdir ve hemen geçicidir.

SİNTİGRAFİ NE KADAR SÜRER?



Sintigrafinin süresi çekim yapılacak alana göre değişebilir. Radyoaktif amaçlı kullanılan madde vücutta ne kadar sürede etki gösterir ve çekimin yapılacağı doku veya organ ne kadarlık bir genişliğe sahip olursa sintigrafi işlemi de o kadar sürede tamamlanmaktadır.



Genellikle kemik sintigrafileri ve kalp sintigrafilerinde 2-3 saatlik bir zaman diliminden söz edilebilir.

Kalp sintigrafileri genellikle yarım saat içerisinde tamamlanır. Bazı özel çekimler (galyum gibi) 24 ile 48 saat arasında değişen çekim süreleri içerebilir.

Kimi durumlarda da hastadan bir gün içerisinde iki ayrı zaman diliminde sintigrafi çekiminin gerekli olduğu pozisyonlar da oluşabilir.