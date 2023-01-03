Siyatik nedir? Siyatik belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

SİYATİK NEDİR?

“Siyatik” insan vücudundaki en kalın sinirin adıdır ve latince adı “nervus ischiadicus” tur. Bu sinir kalça arkasından bacağın arka yüzü boyunca seyrederek diz üstü seviyede iki ana kola ayrılır ve ayağa kadar ulaşır.

Bir hastalığı ifade etmek için toplumda yaygın olarak kullanılan “siyatik” kelimesi ile bu sinirin vücutta çeşitli yerlerde sıkışmasıyla ortaya çıkabilen ve özellikle bacakta ağrı, kuvvet kaybı, kasılma, uyuşma, karıncalanma gibi şikayetlerle kendini gösteren bir rahatsızlık kastedilmektedir.



SİYATİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Özellikle kalça arkasından uyluk, baldır hatta topuk ve ayak tabanına kadar yayılabilen şiddetli, bıçak saplanır tarzda keskin veya künt vasıflı ya da kramp benzeri ağrı en sık görülen belirtidir.

Bu ağrı yürümekle, öne eğilmekle artabilir. Bunun yanında bacakta ve ayakta uyuşma, karıncalanma gibi his kusurları görülebilir.

Siyatik sinirdeki sıkışmanın derecesine bağlı olarak sinirin uyardığı kaslarda kuvvet kaybına bağlı yürüme güçlükleri de görülebilir.

SİYATİK TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

Tedavi siyatik sinirin sıkıştığı seviyeye, sıkışmanın nedenine ve hastanın genel tıbbi durumuna göre değişkenlik gösterir.

Omurgadaki sıkışmalarda (sıklıkla bel fıtığı veya kanal darlığı nedeniyle) sıkışma bölgesine yapılacak enjeksiyon tedavileri veya direkt olarak siniri sıkıştıran yapıları ortadan kaldırmak üzere yapılacak cerrahi tedaviler seçenekler arasındadır.

Bu tedavilere ek olarak fizik tedavi, siyatik egzersizleri ve ilaç tedavilerinden de faydalanılmaktadır.

Omurga dışındaki siyatik sinir sıkışmalarında da benzeri şekilde enjeksiyon tedavileri, cerrahi tedavi, fizik tedavi yöntemleri ve ilaç tedavilerine başvurulur.

Özellikle ileri dereceli sıkışmalarda bacakta kuvvet kaybı da eşlik ediyorsa kalıcı siyatik sinir hasarı riskini olabildiğince azaltmak için acil cerrahi müdahale gerekebilmektedir.