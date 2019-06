İstanbul’da yapılan etkinlikle açılan Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı Ünitesi hizmete girdi. Hastalar, hasta yakınları ve sağlık profesyonellerinin bir araya geldiği etkinlikte konuşan Omurga Sağlığı Ünitesinin Kurucusu ve Başkanı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay, skolyozda kişiye özel tedavi dönemi ile ilgili bilgiler verirken erken teşhisin önemini vurguladı.



Omurganın yana doğru eğriliği anlamına gelen skolyoz her hastada kendine has bir şekilde görülüyor, buna göre tedaviden alınan sonuç da değişebiliyor. Günümüzde her 100 çocuktan 3’ünde görülen skolyozda erken tanı, tedavi yöntemini de değiştiriyor! Bu nedenle skolyoza karşı farkındalık yaratmak büyük önem taşıdığından her yıl Haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı olarak kutlanıyor.



“Erken Teşhis ile Kişiye Özel Tedavi” konulu bu yılki etkinlikte konuşan Doktor Ahmet Alanay, son yıllarda skolyoz tedavisinde çok önemli ilerlemeler sağlandığını, artık ‘dikte eden doktor değil, aile ile konuşan ve hastaya özel tedavi modeli uygulayabilen ekip’ kavramının ortaya çıktığını belirterek “Özellikle skolyoz erken teşhis edildiğinde, mevcut cerrahi olmayan yöntemlerle (korse, egzersiz) veya büyümeyi engellemeyen, hareketi kısıtlamayan minimal invaziv cerrahi yöntemlerle (bant ile gerdirme) eğriliklerin kontrolü ve tedavisi mümkün olabilmekte ve füzyon (omurganın sabitlenmesi, büyümenin durdurulması) gibi büyük cerrahi işlemlere gereksinim ortadan kaldırılabilmektedir” dedi.



TEDAVİDE EKİP ÇALIŞMASININ BÜYÜK ROLÜ VAR



Tedavi başarısında erken teşhis dışında en önemli unsurun cerrah, fizyoterapist, psikolog ve korse ekibinin, aile ile iyi bir işbirliği yaparak aynı çatı altında, bir arada çalışabilmesi olduğunu vurgulayan Alanay şunları söyledi:



“Hastanın uzmandan uzmana taşındığı dağınık sistemlerde tedavi başarısı düşmektedir. Oysa profesyonellerin sıkı işbirliği ile kişiye özel en uygun tedavi seçilmekte ve birden fazla tedavi yöntemi aynı hastada duruma göre uygulanabilmektedir. Günümüzde tedavi seçimi sadece eğriliğin derecesine göre değil, kişisel özelliklere, beklentilere ve skolyozun yaşam kalitesinde yarattığı etkilere göre de yapılıyor.”



Tedavi edilmediğinde akciğer, solunum ve kalp problemlerine, ağrıya neden olarak yaşam kalitesini bozabilen skolyozda geç teşhis durumunda da günümüzde füzyon yöntemi ile yaşam kalitesinde bozulmanın önüne geçilebildiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, “Artık ameliyat edilemez denilen ya da ameliyatın hayati risk taşıdığı ifade edilen hastaların dahi büyük kısmı günümüzde başarıyla ameliyat edilebilmektedir” diye konuştu.



MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA TEDAVİ DÖNEMİ!



Toplantının moderatörlerinden Doktor Özlem Cankurtaran da, kendisine 12 yaşında skolyoz teşhisi konulduğunu, çocukluğundan bu yana devam eden ‘skolyoz şikayetim artarsa nereye gideceğim’ fobisinin bugün son bulduğunu belirterek şöyle konuştu:



“Hizmet vermeye başlayan Omurga Sağlığı Ünitesi’nin Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilklerden olacağını söyleyebilirim. Nörologdan ortopedistine, algoloji uzmanından psikoloğuna ve fizik tedavi uzmanından beyin cerrahına dek mutlidisipliner bir yaklaşımla çok ciddi bir ekip çalışması söz konusu.”



Toplantının diğer moderatörü Doğa Rutkay Kamal da, sanatçı ve anne olarak skolyoza karşı farkındalık oluşturma etkinliğine katılmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, “Sanatçı olarak ve anne olarak buradayım. Annem beni küçüklüğümden beri sanata yönlendirmişti. Kendimi sanat sayesinde hep çok mutlu hissettim. Şimdi burada bu üç genç kızımızın skolyozlarının başarıyla tedavi olduklarını, yeniden sanat tutkularını devam ettirebildiklerini görmek çok mutluluk verici. Ülkemizde çok güzel, gurur verici başarılara da imza atılıyor ve Prof. Dr. Ahmet Alanay ile ekibinin yaptığı hizmetler de, Omurga Sağlığı Ünitesi’nin açılışı da ülkemiz adına son derece gurur verici” diye konuştu.



Fizyoterapist Pınar Taşkın, postür analizi ve skolyoz tedavisinde egzersizlerin rolünü anlatırken, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yılgör de kişiye özel korse seçiminin önemine değindi ve fonksiyonel korse ile cerrahinin önlenebilir olduğunu söyledi. Psikolog Duygu Kuzu da skolyoz tedavisinde psikolojinin rolünü anlattı. Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdürü Tahsin Güney de skolyozda farkındalığın arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.



AVRUPA’DAN GELDİLER, TÜRKİYE’DE TEDAVİ OLDULAR



Skolyozu Türkiye’de başarıyla tedavi edilen İngiliz dansçı Alice McLoughlin “Ahmet hoca benim kahramanım. Artık dans edemezsem diye çok korkuyordum ama Ahmet hoca sayesinde yeniden dans edebiliyorum. Skolyozu ilk duyduğumuzda ailemle şok olmuştuk ama Türkiye’de sağlığıma kavuştum. Bütün ekibe minnettarız” dedi.



İrlanda’dan gelen dansçı Megan Fleming de “Skolyoz teşhisi konulduğunda bu hastalıkla ilgili hiçbir bilgimiz yoktu. Şok olmuştuk. Ölecek miyim yaşayacak mıyım onu bile bilmiyorduk. Ama artık hastalığımdan kurtuldum ve kendimi çok iyi hissediyorum” diye konuştu.

Bir başka Skolyoz hastası genç kız Nevin Süeda Gümüşer de başarılı tedavi sonrası mutlu olduğunu belirtti. Kendisine iki yıl yanlış tedavi uygulandığını belirten Nevin Süeda Gümüşer, çok şiddetli ağrılar çektiğini ancak Prof. Dr. Ahmet Alanay’ın 8 saat süren ameliyatının ardından sıkıntılarından kurtulduğunu söyledi. Okulda iki arkadaşının omurgasındaki eğriliği kendisinin fark ettiğini ve onların da skolyoz tedavisine başlandığını belirten genç kız konuşmasının ardından bateri performansıyla katılımcılardan tam not aldı.



Omurga Sağlığı Merkezi’nin açılışına cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Ayşegül Dinçkök, Eda Kosif ve Sedef İybar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.



VİDEO: SLOLYOZ NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?