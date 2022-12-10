SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca ilk kez açıkladı: 85 yaş üstüne tek hekim uygulaması

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın Genel Kurul'da yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

ECZANELERDE İLAÇ BULUNAMADIĞI İDDİASI

Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkar etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var. Çözümümüz var. Hastalarımızı ilaçsız barakmayız, ilaç arayan bulacak. Müsterih olun.

85 ÜŞTÜ HASTALAR TEK HEKİM TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK

85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenleme ile büyükler sağlık hizmeti alırken tek bir hekim tarafından takip edilecekler. Hazırlıklarımızı yaptık, yakında ilan edeceğiz.



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