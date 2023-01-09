Sürekli balgam çıkarmak hangi hastalığın belirtisidir? Balgam nedir, neden olur? Balgama ne iyi gelir? Balgam nasıl atılır?

BALGAM NEDİR?



Balgam, akciğerde solunum yolları tarafından üretilen, hava yollarının nemli tutulmasını sağlayan mukus tabakasıdır. Solunum yollarını nemli tutarak bakteri, virüs ve yabancı maddelere karşı bir filtre görevi görür.

Her gün belli bir miktarda üretilen şeffaf ve sıvı balgam bir sorun oluşturmaz. Ancak akciğerlerde gelişen enfeksiyonlar, hasarlar veya alerjik durumlarda aşırı balgam üretimi başlar. Vücut bir koruma mekanizması olarak öksürükle balgamı dışarı atmaya çalışır.

SÜREKLİ BALGAM ÇIKARMAK HANGİ HASTALIĞIN BELİRTİSİDİR?

Sağlıklı bir insanda her gün bir miktar balgam üretilir ve bu bir hastalık değildir. Balgam, vücut için koruyucu bir salgı olmasından dolayı bazı sağlık sorunları yaşadığımızda ürettiğimiz balgamın miktarı artar. Bu sebepten ötürü balgamı bir belirti olarak görmek mümkündür.



Astım, bronşit, alerjiler, zatürre ve soğuk algınlığı gibi bazı hastalıkları yaşayan kişilerin ürettikleri balgam miktarı artar.



Kronik obstrüktif akciğer hastalığı halk arasında bilinen adıyla KOAH hastası kişilerde de balgamın artması durumu yaşanır. Bunun yanı sıra sürekli balgam çıkarmak kistik fibroz, kalp yetmezliği, akciğer apsesi gibi hastalıkların belirtileri arasındadır.



Sürekli balgam çıkarmak akciğer kanseri gibi çok önemli sağlık sorunlarından birinin de belirtisi olabilir.



Balgam miktarının artması çok sayıda hastalığın belirtisi olabileceği için bu sorunu yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana muayene olması tavsiye edilir.

BALGAMA NE İYİ GELİR?



"Balgam nasıl geçer?" diye düşünüyorsanız, balgam iyi gelen birkaç basit öneriyi uygulayabilirsiniz. Bunlar şöyle sıralanabilir:



- Nemlendirici cihazlar, ortamdaki kuru havayı verdiği buhar sayesinde nemlendirir. Böylece burnunuz ve boğazınız nemlenir. Nemlenen solunum yollarınızda fazla mukus oluşmaz.

- Su içmek, mukusun gevşemesine yardımcı olur. Susuz kalınca, balgamın vücudunuzdan atılması da zorlaşır.

- Alkol, kahve ve diğer kafeinli içecekler de dehidrasyona (vücuttaki sıvı kaybı) neden olduğu için vücuttaki nemi azaltır. Bu sebeple balgam sorununuz varsa bu içecekleri tüketmemeye özen gösterin. Bunun yerine ılık ve kafeinsiz içecekler tüketin.

- Süt ürünleri, şekerli besinler, bazı tahıllar ve kırmızı et mukus oluşumunu artırabilir. Hatta gluten alerjisi veya hassasiyeti gibi sebeplerle mukus artışı görülebilir. Bu ve benzeri sebeplerle balgamdan kaçınmak için zencefil, zerdeçal, salatalık, ananas, brokoli, soğan, sarımsak, elma sirkesi gibi besinler tüketmeye özen gösterin.

- Hızlı yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi egzersiz size iyi gelebilir. Göğsünüzdeki birikmeyi gevşetmeye yardımcı olabilir. Daha kolay öksürebilirsiniz. Ancak hastaysanız dinlenmeye ihtiyacınız olacaktır. Bu yüzden diğer yöntemler denenebilir. Balgam söktürücü ilaçları doktorunuzun kontrolünde alabilirsiniz.

- Okaliptüs, kafur, mentol etken maddeler yine faydalı olabilir.

- Parfüm gibi kokular tahrişe sebep olup balgamı tetikleyebilir.

- Yatarken yastığınızı yüksekte tutmak balgama iyi gelebilir.



BALGAM NASIL ATILIR?



Aşağıda sıralanan evde uygulanabilecek önerileri dikkate almak balgamın daha kolay atılabilmesi için yardımcı olabilir.



Havayı nemli tutmak

Kuru hava, burnu ve boğazı tahriş ederek daha fazla balgam oluşmasına neden olur. Evin havasını nemli tutmak daha kaliteli bir uykuyu sağlar, burnu temiz tutar ve boğaz ağrısını önlemeye yardımcı olur.



Bol sıvı tüketmek

Bol sıvı tüketimi katılaşan balgamın yumuşayıp daha kolay atılmasına yardımcı olabilir.



Sigaradan ve sigara dumanından kaçınmak

Sigara kullanmak ve/veya sigara dumanına maruz kalmak vücudun daha fazla balgam ve mukus üretmesine neden olur.



Alerjileri kontrol altında tutmak

Mevsimsel alerjiler burun ve geniz akıntısına veya tıkanmasına, ayrıca aşırı balgam oluşumuna yol açabilir.



Gıda reaksiyonlarının kaydı tutulmalı

Bazı yiyecekler, mevsimsel alerjilere benzer reaksiyonlar göstererek burun akmasına ve boğazın kaşınmasına neden olarak aşırı mukusa neden olabilirler. Balgam artışını tetikleyen yiyeceklerin not edilerek, bunların tüketilmesi azaltılmalıdır.



Sıcak suyla duş almak

Buharlı bir banyoda geçirilen zaman, burun ve boğazdaki mukusun gevşemesine ve temizlenmesine yardımcı olacaktır.



Zencefil tüketimi

Zencefil, doğal bir dekonjestan ve antihistaminik olarak kullanılabilir. Zencefilin antiviral ve antibakteriyel özellikleri, fazla mukusu kurutarak ve birikiminin giderilmesini teşvik ederek göğüsteki tıkanıklığı hafifletmeye yardımcı olabilir. Günde birkaç kez zencefil çayı içmek balgamın azaltılmasına yardımcı olabilir.



DOĞAL YOLLA BALGAM NASIL SÖKÜLÜR?



Doğal yollarla balgam sökülmesi için esansiyel yağlardan yararlanabilirsiniz. Anti-bakteriyel ve anti-inflamatuvar olabilen bu yağlar, sinüslerde rahatlama sağlayabilir.

Uçucu yağı suya damlatarak buhar banyosu yapabilir ya da göğsünüze sürebilirsiniz. Tıkanıklığa yardımcı olabilecek bazı bitkisel yağlar şunlardır:



-Kekik

-Buhur

-Okaliptüs.

Ancak bu uçucu yağlar kullanılmadan önce mutlaka doktora sorulmalıdır. Su içmenin yanında su ile gargara yapmak da balgam söktürebilir.

Yine tuzlu su ile gargara yapmak balgamı gevşetebilir.