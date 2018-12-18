Tüm organlarını bağışlama kararı veren Didem Türkan, Özel Gaziantep Anka Hastanesinde organ bağış kartı alarak Sağlık Bakanlığı’nın Organ ve Doku Bağışı listesine eklendi. Görüşmede Türkan’a beyin ölümünün tespit edildiği durumda kayıtlarına bakılacağı ve durumun ailesine de haber verileceği anlatıldı.



"BAŞKA İNSANLARA CAN VEREBİLME İHTİMALİ ÇOK GÜZEL"



Organlarını bağışladığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Türkan duygularını şöyle dile getirdi:



“Öldükten sonra başka insanlara can vereceğini bilmek, bana bu kararın ne kadar doğru bir karar olduğunu düşündürüyor. En yakın arkadaşım uzun süre tedavi gördü, ona yardımcı olamadım. Onun vefatı beni çok üzdü. İyileşmek için organ bağışına ihtiyacı olan birçok hasta var. Hastanede çaresizce beklemenin ne demek olduğunu biliyorum."



Öldükten sonra organlarının başka bedenlerde yaşayacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Didem Türkan, “Organlarımın toprak olmasını istemediğimi bu nedenle organlarımı bağışlamak istediğimi anne ve babamla paylaşmıştım. Babam bu kararımdan dolayı benimle gurur duyduğunu söyledi. Annem ilk başta karşı çıksa da, o da düşününce benim bu kararıma saygı gösterdi" ifadelerini kullandı.



Genç kızı kararından dolayı tebrik eden hastanenin başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer ise, "Hastane olarak organ naklini arttırmak istiyoruz. Bunun için birçok etkinlik düzenleyerek halkı bilgilendirme toplantıları, duyurular, eğitimler ve çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Türkiye’de çok sayıda hasta organ bekliyor. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Organ bağışının hayat kurtaran çok önemli ve basit bir yol olduğunu unutmamalıyız. Herhangi bir nedenle organ yetmezliğine giren hastaların tek geçerli ve sağlıklı tedavi yöntemi organ naklidir. Bu bilinçle organlarını bağışlayan genç kızımızın herkese örnek olması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.



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