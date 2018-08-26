Akçaabat ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesinde kestikleri kurban etinden yiyen bazı kişiler ellerinde çıkan yaralar (lezyon) nedeniyle hastaneye başvurdu. Tedavileri yapılarak kan örnekleri alınan kişilerin tahlillerinde “şarbon” tehlikesine rastlanmadığı öğrenilirken bu kişilerden tedbir amaçlı alınan kan örneklerinin kesin sonucu için Ankara’daki Hıfzıssıhha Merkezine gönderildiği belirtildi.



Trabzon İl Tarım Müdürü Cahit Gülbay ise bölgeden alınan numunelerde sonuçların olumsuz çıktığını belirterek, “Akçaabat ilçesinde elinde yara çıkan vatandaşlar Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçtiler. Konu bize de intikal edince bölgede şarbon ile ilgili gereken çalışmaları yaptık. Alınan numunelerde sonuç olumsuz çıktı. Biz zaten vatandaşlarımızı her zaman şarbon tehlikesine karşı uyarıyoruz. En ufak bir olayda bile vatandaşlarımızın hastanelere giderek gereken tahlilleri yaptırmasını istiyoruz” dedi.