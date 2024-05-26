Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün kümede kalmak için Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı. İşte, Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçı hakkında bilgiler...



TRABZONSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?



Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



Trabzonspor taraftarı, cezası nedeniyle tribünde yer alamayacak. MKE Ankaragücü taraftarı ise deplasman tribününden takımını destekleyebilecek.



Mücadele, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.



ANKARAGÜCÜ NASIL SÜPER LİG'DE KALIR?



Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u deplasmanda yenerse diğer maçların sonuçlarına bakmadan Süper Lig'de kalmayı garantileyecek. MKE Ankaragücü puan kaybetmesi durumunda ise Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçından gelecek sonucu bekleyecek.



Ligde MKE Ankaragücü'nün 2 puan gerisinde 17. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u mağlup eder, sarı-lacivertlilerde Trabzon'da kazanamazsa, başkent ekibi küme düşecek.



TAKIMLARDAKİ EKSİK OYUNCULAR



MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Pedrinho, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Süper Lig'i 3. sırada bitirmeyi garantileyen Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da sarı kart cezaları nedeniyle Uğurcan Çakır ile Batista Mendy, MKE Ankaragücü karşısında oynayamayacak.

