Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü, Süper Lig'e Trabzon'da tutunmaya çalışacak. Ligde geride kalan 37 haftada, 8 galibiyet, 16 beraberlik, 13 yenilgi yaşayan MKE Ankaragücü, son haftaya 40 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 16. sırada girdi. Peki, Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü, Trendyol 'in 38. ve son haftasında bugün kümede kalmak için Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı. İşte, Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçı hakkında bilgiler...

TRABZONSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trabzonspor taraftarı, cezası nedeniyle tribünde yer alamayacak. MKE Ankaragücü taraftarı ise deplasman tribününden takımını destekleyebilecek.

Mücadele, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ NASIL SÜPER LİG'DE KALIR?

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u deplasmanda yenerse diğer maçların sonuçlarına bakmadan Süper Lig'de kalmayı garantileyecek. MKE Ankaragücü puan kaybetmesi durumunda ise Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçından gelecek sonucu bekleyecek.

Ligde MKE Ankaragücü'nün 2 puan gerisinde 17. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u mağlup eder, sarı-lacivertlilerde Trabzon'da kazanamazsa, başkent ekibi küme düşecek.

TAKIMLARDAKİ EKSİK OYUNCULAR

MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Pedrinho, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig'i 3. sırada bitirmeyi garantileyen Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da sarı kart cezaları nedeniyle Uğurcan Çakır ile Batista Mendy, MKE Ankaragücü karşısında oynayamayacak.

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