Tremor nedir ve neden olur? Tremor belirtileri neler?

TREMOR NEDİR?



Tıbbi ismiyle tremor olarak adlandırılan titreme hastalığı birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi çocukluk, gençlik, ileri yaş dönemleri fark etmeksizin her dönemde ve her yaş aralığında görülebilmektedir.

Titreme rahatsızlığı vücudun bir kısmında istem dışı hareketliliğin yaşanması olarak tanımlanmaktadır.



TREMOR (TİTREME HASTALIĞI) NEDEN OLUR?



Psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklar belirti olarak el titremesi şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

Ellerde titreme istirahat halinde veya hareket esnasında görülebilmektedir.

Heyecan, stres, fiziksel yorgunluk, kan şekeri düşüklüğü, aşırı kafein alımı, ruhsal hastalıklar ellerde titreme nedeni olabilir ancak parkinson, epilepsi, Multipl skleroz, beyin damar tıkanıklığı gibi ciddi ve kronik nörolojik hastalıklar elde titreme şeklinde belirti gösterebilmektedir.

TREMOR TEDAVİSİ NASIL OLUR?



El titremesinde tedavi sürecinin başlayabilmesi için titremenin neden olduğu psikolojik ya da nörolojik hastalığın kesin tanısı konulmaktadır. Stres, heyecan ve paniğin artığı dönemlerde istem dışı el titremeleri meydana gelebilmektedir ancak bunlar geçici el titremeleri olmaktadır.

Anksiyete ve kronik depresyonların yarattığı sinir hastalıklarına bağlı titremeler psikiyatri eşliğinde tedavi edilmektedir.

Nörolojik hastalıklara bağlı el titremelerinde ise klinik muayene sonucu neden olduğu hastalık belirlenerek ilaçlı tedavi uygulanmaktadır.



EL TİTREMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALI?



- Gazlı ve asitli içecek tüketimini minimum düzeye indirilmelidir.

- Kan şekerini dengelenmelidir.

- El titremesini önlemek için el egzersizleri

- Sinir ve stresten kaçınmak

- Kafein tüketimi azaltmak

- Büyüme ve gelişme çağında minimum 9 maksimum 11 saat, yetişkinlerde minimum 6 maksimum 9 saat arasında düzenli uykuya özen gösterilmelidir.

- Kolları aşırı yormamak

- Uyarıcı madde ve alkol kullanmamak.