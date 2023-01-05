Troponin nedir? Troponin kaç olmalı? Troponin neden yükselir?

TROPONİN NEDİR?

Troponin I veya Troponin T kalp krizi sırasında kalp dokusundan kana alınan özel proteinlerdir. Troponin seviyesi yüksekliği ne kadar yüksekse hasar gören kalp dokusu o kadar fazladır. Troponin testleri kana salınan bu proteinlerin seviyesini ölçen testlerdir.



Troponin testi doktorun gerekli gördüğü durumlarda yapılan bir kan testidir. Venöz yoldan alınan kan örneğinde troponin seviyesi ölçülerek sonuca ulaşılır.

TROPONİN KAÇ OLMALI? TROPONİN NORMAL DEĞERİ NEDİR?



Herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerde troponin, tespit edilebilecek düzeyin altındadır ve yapılan troponin testleri sonuçsuz kalabilir.

Göğüs ağrısı gibi kalp ile ilgili şikayetler ile sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerde ağrının başlangıcından itibaren 12 saatlik bir süre içerisinde yapılan troponin testlerinde normal değerler tespit edilmesi halinde göğüs ağrısının altta yatan nedenin kalp krizi olma ihtimali azalır.



Troponin testi ile ölçülen protein düzeyi mililitre başına nanogram olarak birimlendirilir. Ölçülen troponin düzeyinin anormal olup olmadığına yüzdelik dilim değerlendirilerek karar verilir ve yüzde 99'luk dilimin üzerinde pozitif olarak tespit edilen troponin değeri kişinin kalp hücrelerinin hasarlanması ve içerisinde yer alan troponinin kan dolaşımına geçtiğine işaret etmesi açısından önemlidir.

Erkeklerden farklı olarak kadınlarda normal troponin düşüklüğü halinde de arka planda bir kalp hastalığı olabileceği için dikkatli olunmalıdır.

TROPONİN DEĞERİNİ HANGİ HASTALIKLAR YÜKSELTİR?



Troponin değerleri sadece kalp krizi sırasında yükselmez.

Kalp hızındaki anormal artışlarda, bazı ritim problemlerinde, akciğer atardamarlarında oluşan pıhtı durumlarında (pulmoner emboli), kalp yetersizliğinde, kalp kası veya kalp zarı iltihaplarında (miyokardit, perikardit), uzun süreli ağır egzersizler sonrası, kalp dokusunun zayıflaması (kardiyomiyopati), böbrek yetersizliği hastalarında troponin seviyeleri yüksek saptanabilir. Tüm bu durumlarda troponin yükselmesi artmış hayati risk ile ilişkilidir.



Kalp damarlarına uygulan balon veya stent işlemleri sonrasında, ritm problemlerine yönelik yapılan işlemlerde (ablasyon, kardiyoversiyon), açık kalp ameliyatları sonrası troponin değerlerinde yükselme olabilir.

TROPONİN YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?



Troponin seviyesi yüksekse kalp krizi için acil tedavi başlatılabilir. Tedavide acil koroner anjiyografi gerekirse stent işlemi veya cerrahi yöntem kullanılabilir.

TROPONİN KAÇ GÜN YÜKSEK KALIR?



Troponin değeri ortalama 10 gün içinde düşmektedir.



HANGİ ŞİKAYETLERDE TROPONİN TESTİ İSTENEBİLİR?



-Boyun, sırt, kol veya çenede ağrı

-Yoğun terleme

-Baş dönmesi

-Mide bulantısı

-Nefes darlığı.

