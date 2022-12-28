Türkiye, kuduz aşısı bulamıyor

Melike Şahin/NTV

Türkiye, kuduz aşısının temininde sıkıntı yaşıyor.

Sağlık Bakanlığı, yaklaşık iki hafta önce kuduz aşısının gereksiz kullanıldığına dair sağlık kuruluşlarına bir yazı gönderdi. Ardından da acil servislerde yapılan kuduz aşısı uygulaması, enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayına bağlandı.

Yurtdışından teminde sıkıntılar yaşandığını ve sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerin acil servislerinde de kuduz aşısına ulaşılamadığını belirten Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz, ''Müdürlüklerimizin elinde kalan depolarında bulunan son aşıları dağıtımları yapıldı. Şu an bu dağıtılan aşılar kullanıyor. Bu sebeple de belirli hastanelerde var. Fakat özellikle İzmir'de Akdeniz Bölgesi'nde Güneydoğu Anadolu'daki bazı yerlerde sıkıntı olduğunu biliyorum'' açıklamasında bulundu.

''UYGULAMA GECİKMELERE NEDEN OLUR''

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği de kuduz aşısının enfeksiyon hastalıkları uzmanının onayına bağlanmasına dair açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bu durum, iş yoğunluğu dikkate alındığında önemli gecikmelere neden olabilecek bir uygulamadır. Mesai saatleri dışında gecikme daha da önemli bir sorun oluşturacaktır" denildi.

Kuduza dair eğitimlerinin olduğunu da söyleyen Yılmaz, aşının gereksiz kullandığını düşünmediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:



''Aşıya erişimde sıkıntı yaşanınca, çok fazla tüketiyoruz gibi bir görüş oluştu. Şu anda enfeksiyon hastalıkları uzmanlığının onayı isteniyor. Aşıya ulaşmaktaki sıkıntıyı kullanımı sınırlayarak çözmeye çalışmak yanlış bir yöntem. Her zaman enfeksiyon hastalıkları uzmanları acil serviste olmuyorlar. Bu da işin uzamasına ve acil servisteki bekleme süresinin artmasına neden olur''

10 YILDA KUDUZDAN 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kuduz yüzde 100 ölümcül bir hastalık. Tek çaresi aşı ve aşı zamanında yapıldığında yüzde 100 etkili. Türkiye'de son 10 yılda, 20 kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybetti.

