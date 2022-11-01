Türkiye’de 140 bine yakın çölyak hastası var!

Research and Markets, Glütensiz Unlu Mamuller Pazarı Küresel Endüstri Büyüme Eğilimleri ve Pazar Tahmini Raporu’na göre, dünya genelinde glütensiz ürün pazarının 2026 yılına kadar yıllık %11,9’luk büyümeyle 5 milyar dolarlık hacmi aşması bekleniyor.

Aynı raporda, paketli ürünlerin restoran menülerindeki glütensiz seçeneklerden daha fazla tüketildiğine ve hazır gıdalara olan ilginin bu artışta daha büyük rolü olduğuna dikkat çekiliyor.

Glütensiz Nachos ve Taco Shells ürünleriyle market raflarında yerini alan Aly Foods’un Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağlar Aksu, Türkiye’de 140 bine yakın çölyak hastası olduğuna dikkat çekerek, glüten duyarlılığı olanlar için lezzetli ve güvenli ürün seçeneklerinin sınırlı olduğunu ve glütensiz ürün portföylerini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.



“GLÜTENSİZ BESLENENLERE SAĞLIKLI VE LEZZETLİ SEÇENEKLER SUNMAK İSTİYORUZ”



Çoğunlukla tahıl içeren ürünler ürettiklerini ve sayıları gittikçe artan glütensiz hassasiyetine sahip tüketicileri göz ardı etmek istemediklerini belirten Çağlar Aksu, sözlerine şöyle devam etti:

“Glüten, başta buğday olmak üzere birçok gıdada bulunan bir protein. Glüten tahıl içeren ürünlerde bulunduğu için, glütensiz beslenenler unlu gıdalardan mahrum kalıyor. Aly Foods olarak, 54 bin metrekare alan üzerinde yer alan tesisimizde, deneyimli gıda mühendisleri ve uzman kadromuzla üretimini yaptığımız ürünlerimiz, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesine ulaşıyor. Glüten duyarlılığına sahip tüketiciler için ne yapabiliriz diye düşünürken glütensiz nachos cipslerimizi ve taco shells'i tüketicilerin beğenisine sunduk. Aldığımız olumlu dönüşler de glütensiz ürünler gamımızı artırmamız yönünde bizi heveslendirdi. Üretimimizin tamamı tortilla, taco shells, nachos, pizza tabanı ve geleneksel hazır hamurlar gibi ürünlerden oluşuyor.”



“TÜKETİCİLERİMİZİ GÜVENLİ GIDA ÜRÜNLERİYLE BULUŞTURMAK ANA HEDEFİMİZ”



Ülkemizde tüketim bilincinin giderek arttığına dikkat çeken Aly Foods Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağlar Aksu, tüketicilerin kaliteli, sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşma talebinin çok haklı olduğunun altını çizdi ve ekledi:

“Ülkemizde satın aldığı gıdalar konusunda araştırma yapan ve sağlığa ve çevreye zararlı bir besin maddesini satın almak istemeyen çok büyük bir tüketici kitlesi var. Bu bilinçli kitlenin taleplerinin kaliteli, güvenli ve sağlıklı gıda olduğunu biliyoruz ve bu konuda son derece haklılar. Bu nedenle üretimden paketlemeye her aşamada yüksek kalite ve güvenli gıda standartlarına göre hareket ediyoruz. Kaliteli üretim anlayışımızla BRC kalite sistemini aktif bir şekilde uyguluyoruz. TSE, FDA ve HALAL belgelerine uygun, çevreye ve insan sağlığına duyarlı ürünler üretiyoruz.”



“ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZÜ YENİ ÜRÜNLERLE GÜNDEN GÜNE BÜYÜTÜYORUZ”



Yerel ve küresel tüketim alışkanlıklarını ve eğilimlerini sürekli takip ederek ürün portföylerini yeni talep ve eğilimlere göre büyütmeyi hedeflediklerini belirten Çağlar Aksu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Aly Foods olarak, lezzetin sırrının kaliteden geçtiğini biliyoruz. Son teknoloji ile inşa edilmiş modern fabrikalarımızda hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulayarak çevreye duyarlı ve lezzetli ürünler sunuyoruz. Yüksek kalitede ekipmanlarla ve hammaddelerle kalite standartlarını gözeterek el değmeden üretim yapıyoruz. Üstelik tek hedef kitlemiz son tüketici değil. İşletmeden işletmeye e-ticaret satış modelini uyguladığımız B2B portalımızla Horeca yani otel, restoran ve kafe sektöründeki işletmelere de tüm ürünlerimizi fabrikadan aracısız, komisyonsuz satın alma imkanı sağlıyor ve bu konuda her geçen gün daha da geliştirip yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yenilikçi bir anlayışla gıda sektörüne alışılmadık tatlar katma felsefesiyle, ürün portföyümüzü lezzetli ve sağlıklı ürünlerle günden güne büyütüyoruz.”